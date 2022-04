Santori e il caso delle oche uccise dai cani, Davide Celli: "Presenterò una proposta a Lepore"

Una polemica tutta bolognese, nata nell'aula del Consiglio Comunale di Palazzo d'Accursio, poi rimbalzata con grande clamore e tanti commenti sui social, infine raccontata dalle testate giornalistiche con ulteriori reazioni e prese di posizione. E ne ha scritto anche Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è successo? Il primo protagonista di questa storia (e di questa intervista) è l'attivista ecologista nonchè ex candidato sindaco per Europa Verde Davide Daniza Celli (oggi consigliere a Bologna). "Daniza" come l'orsa abbattuta in Trentino durante un tentativo di cattura.

Celli, qualche giorno fa, ha condiviso il dolore per la perdita dei suoi animali sui social: le sue oche, per lui animali domestici a tutti gli effetti, sono state uccise da alcuni cani lasciati liberi e incistoditi. Lunedì scorso il consigliere Mattia Santori, prendendo parola durante il Consiglio Comunale, ha manifestato vicinanza al collega. Pioggia di critiche di ogni tipo per l'ex Sardina, il cui video girato sui banchi del consiglio diventa virale.

Davide Celli: è stupito da tanto clamore sul caso della morte dei suoi animali e dell'intervento di Santori in Consiglio?

"Mi stupiscono di più certe prese di posizione, che alla fin fine sono sempre le stesse".

Per esempio?

"Le critiche piovute addosso a Mattia Santori sono patetiche. Al solito, lo accusano di occuparsi delle mie oche uccise dai cani e non dei bambini che muoiono in Ucraina. La cosa bella è che, nove volte su dieci, questi 'sputasentenze' non si occupano mai di niente, né degli animali e tanto meno dei bambini. Mentre mi è parso azzeccato il post di Selvaggia Lucarelli".

E' capitato anche a lei immagino, di subire critiche analoghe...

"Spessissimo e anche con risvolti paradossali. Una volta, camminando nel bosco, mi sono imbattuto in un vecchio fungaiolo che aveva perso conoscenza. Me lo sono caricato in spalla e l’ho portato alla macchina e poi alla gelateria di Rioveggio. Da lì ho chiamato un’ambulanza: lo stavano cercando da giorni da tutt’altra parte. Il giorno dopo incontro un tizio che con l’aria stupita mi chiede: ma tu non eri quello che salva gli animali? Come dire: come mai salvi anche la gente?".

Diciamo che poteva andar peggio: erano due cani molto grossi, giusto?

"Sì, si trattava di un Amstaff e un Pit Bull, due razze che si stanno diffondendo parecchio".

Razze pericolose?

"Non esistono razze pericolose, tanto è vero che quando il tema si pose per la prima volta in Europa, intorno ai primi anni del duemila, non si arrivò a nessuna regolamentazione. In Germania possedere un Pit Bull era come detenere una pistola, in altri stati, gli stessi cani erano usati per la pet-therapy con bambini e anziani. Un cane, qualsiasi esso sia, è il frutto del rapporto che ha avuto con il padrone. Se il padrone lo vuole cattivo diventerà un cane feroce, viceversa se lo vuole buono diventerà un tenerone. Inoltre non tutti i cani hanno lo stesso carattere, qualcosa di innato se lo portano sempre dentro per questo è importante il ruolo dell’educatore cinofilo quando nascono dei problemi tra il cane e il padrone. Invece si tende sempre a far tutto da soli e si fa peggio".

Ci faccia capire meglio...

"Mi spiego. Ho avuto un cane Corso che si alzava ogni mattina, mi guardava ed era come se mi dicesse: me ne vado in giardino per vedere se arriva qualche rompiscatole. Quello era il suo scopo: difendermi, difendere la casa, la tranquillità del giardino, gli animali. Il mio cane attuale, un Pit Bull, si alza ogni mattina, mi guarda e mi dice: cosa facciamo oggi? Dobbiamo pattugliare la zona. Insomma si comporta come un caporale istruttore dei Marines con una recluta e la recluta sono io. E’ chiaro che se anziché portare in giro Nina, questo è il nome del mio pitt, la chiudo in un recinto dopo un po’ incomincia a chiedersi qual è il suo scopo nella vita. E se non sono io a fornirlo, se lo trova da sola, magari salta il recinto e scappa, morde il postino o incomincia a predare animali selvatici ...o domestici. Così la chiudo in casa e vado via, ma torno e mi ha divorato il divano. Dai una volta, dai due, il rapporto tra il cane e il padrone si rompe e il cane finisce al canile e il suo costo ricade sulla collettività. (ndr ovviamente non è il mio caso, Nina è qui che dorme accanto a me)

Dunque secondo lei cosa bisognerebbe fare?

"Prima di tutto bisogna far capire alla gente che un cane non è un giocattolo, ma un essere vivente, dotato di una sua personalità che bisogna rispettare. E poi bisogna incominciare a definire una strategia articolata. I problemi complessi non si risolvono mai con azioni semplici. Mi limito a dire che a breve presenterò una proposta dettagliata al sindaco Lepore, sono già al lavoro per farlo".