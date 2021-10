Teatro Comunale, Oksana Lyniv nuova direttrice musicale. È la prima volta in Italia

Il teatro Comunale di Bologna avrà una direttrice: Oksana Lyniv. La musicista è stata la prima donna a dirigere nel tempio wagneriano di Bayreuth e, in seguito allo straordinario debutto in Italia sul podio dell'Orchestra del TCBO, a partire dal 2022 sarà la prima chiamata alla testa di una Fondazione lirico-sinfonica italiana.

L'incarico, della durata di tre anni, parte da gennaio 2022 e prevede almeno due opere e due concerti per ogni stagione. Proprio a Bologna, con l’Orchestra del Comunale, Lyniv ha debuttato in Italia lo scorso marzo con un concerto a porte chiuse in Sala Bibiena, diffuso in streaming.

Nella Stagione 2022 la direttrice ucraina sarà impegnata con due opere, di cui una in forma di concerto, e tre concerti sinfonici. Oksana Lyniv parteciperà in collegamento video alla conferenza stampa di presentazione della Stagione d’Opera 2022 del Teatro Comunale di Bologna, in programma mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 12.00 nel Foyer Respighi del teatro felsineo.

(Foto Michele Lapini)