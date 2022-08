Ozzano saluta la sua storica "Dada Irma". Il saluto commosso

Grande commozione oggi ad Ozzano dell'Emilia, dove in una breve cerimonia davanti al Municipio, il Sindaco Luca Lelli, la famiglia, amici e parenti si sono riuniti per portare l'ultimo saluto ad Irma Cavina, classe 1939, ozzanese da sempre e punto di riferimento per tutta la comunità.

Irma è stata per tanti anni dipendente comunale, era la storica cuoca delle scuole quando ancora non c'erano le cucine centralizzate, ma i pasti venivano preparati direttamente nelle cucine delle scuole.

"Per tutti quelli della mia età, dice il Sindaco Lelli, Irma non era la cuoca della scuola, ma semplicemente la "dada Irma". Con tutti noi alunni era dolce, molto materna ed aveva sempre una parola gentile per tutti. Gentile e disponibile lo era proprio di carattere.

Ma non era solo questo, era anche molto determinata e perseguiva i valori di solidarietà, impegno, continuo miglioramento e resilienza che caratterizzano le persone che vogliono fare la differenza.

E lei questa differenza l’ha voluta fare mettendosi a disposizione della nostra comunità. Infatti, è sempre stata molto attiva anche nel volontariato, nell'organizzazione delle manifestazioni di paese. Ozzano perde un grande punto di riferimento, conclude il Sindaco, e lo testimonia la commozione e la presenza, qui, oggi delle tante persone che l'hanno conosciuta".

Dopo il pensionamento Irma si è impegnata nel volontariato e, rimanendo sempre nel suo ambito lavorativo, per tanti anni e' stata presente nelle cucine delle feste dell'Unità del territorio e delle altre manifestazioni che si tenevano a Ozzano. Il Comune presso cui aveva lavorato per tanti anni le era rimasto nel cuore e, su proposta della figlia Claudia, l'ultimo saluto Ozzano ha voluto darglielo cosi', riunendo davanti al Comune le tante persone che l'avevano conosciuta e ascoltando gli interventi a ricordo di Irma fatti dal sindaco Luca Lelli, dalla presidente della locale sezione del Ramazzini Loretta Masotti, da Laura Ceccato in rappresentanza dello SPI CGIL e concludendo con le toccanti parole scritte dalla figlia Claudia. La cerimonia è terminata con la benedizione di Don Severino.