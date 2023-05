Valentina e Francesco fanno il bis il giorno della Festa della mamma

Emma e Vittoria sono nate ieri, al Policlinico Sant'Orsola, ma il loro "percorso" per venire al mondo non è stato del tutto tranquillo. Lo racconta il papà, che ha condiviso le sue emozioni sul profilo Facebook dell'ospedale nel giorno della Festa della Mamma. Le gemelline sono la terza e quarta figlia di Valentina e Francesco: "La scoperta di questa attesa da subito ci ha preoccupato, da due a quattro figli in un colpo solo!"

Al momento dell'ecografia morfologica avevano anche scoperto che che le bimbe avrebbero potuto avere un problema: "Sospetta labiopalatoschisi bilaterale (labbro leporino - ndr). Nemmeno sapevamo cosa fosse - scrive Francesco - e l'ultima cosa che speri per i tuoi figli è una malformazione, anche se lieve".

Francesco e Valentina si sono affidati ai sanitari del Policlinico "per tutta la gestazione e ancora oggi: neonatologa, chirurgo maxillo facciale, ostetrica". Al momento della nascita, la sorpresa: il palato non è interessato". Le bimbe stanno bene e come tutte le neonate si attaccano al seno e mangiano, anche grazie al supporto costante e ai consigli dell'ostetrica, Franca.

"Oggi mi sento sollevato - scrive Francesco - forse la vera scoperta è che sia io che Valentina eravamo sereni perché non ci siamo mai sentiti soli e non lo saremo nemmeno in futuro perché noi e le nostre figlie continueremo a essere seguiti"

Labiopalatoschisi

La labiopalatoschisi, conosciuta anche come labbro leporino, è una malformazione che può anche ostacolare il neonato nella suzione al seno. Al Sant'Orsola è attivo l'ambulatorio allattamento e sostegno alla maternità dedicato alle madri che allattano al seno o che utilizzano sostituti del latte materno, per promuovere la miglior alimentazione e assistenza. Con il giusto supporto, anche attraverso l'insegnamento delle posizioni più funzionali per l'allattamento, ciascun bimbo e ciascuna famiglia trova la sua strada, al seno, col biberon o con tecniche miste, con latte di mamma o con latte in formula.