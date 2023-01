Piazza Maggiore chiusa per il film di Bellocchio. Pronti al ciak, cambia la viabilità | FOTO

Piazza Maggiore transennata oggi a Bologna, mentre i fiocchi di neve scendono sulla città. Così il cuore del capoluogo si prepara a diventare ils et per il nuovo film del regista Marco Bellocchio, dal titolo "La conversione", interesserà l'area centrale della città, con riprese all'interno di alcune sale di Palazzo d'Accursio e in Piazza Maggiore. Ciak in programma tra Lunedì 23 e martedì 24 gennaio.

L’ambientazione sarà d’epoca e il Comune interverrà chiedendo la rimozione dei dehors nell'area interessata per il 23 e 24 gennaio e spegnendo l'illuminazione pubblica la mattina del 23 gennaio, dalle 4.30 in poi e la sera del 24 gennaio fino alle 23. La produzione ha chiesto anche degli esercenti e attività presenti su piazza Maggiore di collaborare con lo spegnimento delle insegne e luci esterne.

Come cambia la viabilità nella zona

La circolazione pedonale e l’accesso ai civici saranno sempre garantiti, così come il regolare svolgimento delle attività commerciali presenti. Piazza Maggiore sarà transennata e il portone di Palazzo d'Accursio sulla piazza sarà chiuso. L'accesso all'Urp di piazza Maggiore sarà garantito dal lato del Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio.



Il settore Mobilità del Comune ha emanato un'ordinanza che regola la circolazione e la sosta nella zona, già a traffico limitato, attorno a piazza Maggiore. In particolare: lunedì 23 gennaio, dalle 5 alle 23, sono chiuse al traffico ed è vietata la sosta su via dell'Archiginnaio, piazza Maggiore, piazza Re Enzo (tratto da via Orefici a piazza Maggiore), ad eccezione dei bus Tper il cui passaggio sarà interrotto da movieri per il tempo strettamente necessario alla singola ripresa (circa 2 minuti); martedì 24 gennaio, dalle 9 alle 23, nella stessa area saranno deviati anche i bus Tper. I percorsi alternativi saranno consultabili sul sito di Tper.