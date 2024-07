Punto dagli insetti al campo sportivo a Casalecchio: 64enne muore in pochi minuti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Era al campo sportivo Veronesi, in via Salvador Allende a Casalecchio di Reno, quando è stato punto da diversi insetti. La reazione è stata violentissima. Paolo Tassi, 64 anni, dirigente sportivo della Real Casalecchio, in pochi minuti ha avuto una crisi. È successo nel pomeriggio del 17 luglio, intorno alle 15.45. Inutili i tentativi dello staff e del personale del club, tra cui la moglie che è arrivata poco dopo al campo sportivo, e delle persone presenti di rianimarlo. Inutili anche le cure del personale del 118, subito intervenuto, e del cardiologo, arrivato a bordo dell’automedica e dei carabinieri, arrivati poco dopo. Per il 64enne non c’è stato nulla da fare.

Nei giorni scorsi, una donna è stata soccorsa sul Cimone per un malore dopo la puntura di un insetto. Fortunatamente è arrivata in tempo in ospedale.