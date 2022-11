Passante, iniziano in anticipo i lavori al Parco Nord: "Il primo di sei parchi previsti dal progetto"

Non parliamo più di anni, ma di mesi. L'area del Parco Nord di Bologna sta per trasformarsi così come progettato nell'ambito del piano di interventi del Passante di Bologna e i lavori cominceranno in anticipo, come ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore questa mattina, affiancato nell'annuncio dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, oltre che dall'assessora Valentina Orioli, assessora comunale a Nuova mobilità, infrastrutture e Progetto impronta verde. Da oggi ai prossimi 20 anni il grigio lascerà spazio al verde, così come si vede per il momento solo nei rendering del progetto presentato dall'architetto Carlo Brigliadori.

"Sono molto contento che i lavori partano in anticipo - ha detto Lepore - perché oggi non stiamo semplicemente mostrando un intento, ma un progetto già messo in campo in collaborazione con Aspi come prima opera green volta alla riqualificazione sostenibile dell'area metropolitana. L'area del Parco Nord, che è oggi una distesa di cemento con alti costi di manutenzione, verrà naturalizzata e la nostra città potrà essere soddisfatta e motivata. Anche perché sarà una zona fruibile (e raggiungibile) da tutti i bolognesi". E come ha sottolineato il sindaco questo è il primo di sei parchi che verranno realizzati nel corso dei prossimi anni a ridosso dell’infrastruttura autostradale e che faranno da filtro di mitigazione acustica e visiva: ci sono il Giardino di via della Birra, il Parco di San Donnino, il Parco Campo Sportivo, l'Area Canova e Parco Savena.

Il progetto per il potenziamento del nodo cittadino, già premiato con la certificazione Envision Platinum per i suoi requisiti di sostenibilità, si caratterizza per un impianto altamente innovativo, grazie a una serie di interventi a favore dell’ambiente e del benessere sociale. Il Nuovo Parco Nord, progetto pilota che inaugura la realizzazione dei vari interventi, non è solo opera verde, ma anche un luogo di aggregazione per la comunità cittadina, puntando a diventare uno spazio inclusivo e accessibile a tutti.

La nuova area del Parco Nord: 17 ettari di bosco e un'arena per i concerti