Jeep d'epoca, volanti di ultima generazione e la visita del ministro: oggi la Festa della Polizia

L’anniversario di fondazione della Polizia è l’annuale appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della sicurezza. Ma è anche il giorno nel quale vengono premiati i poliziotti che si sono distinti per coraggio e abnegazione e si ricorda chi, nei 172 anni di storia, ha dato la vita in difesa dei valori di giustizia e legalità. La data originaria per le celebrazioni sarebbe dovuta essere il 10 aprile, giorno nel quale entrò in vigore (nel 1981) la legge che trasformò il militare Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza nella moderna Polizia di Stato, amministrazione civile a ordinamento speciale.

Per Bologna però le cose sono andate diversamente visto che a seguito della tragedia dell'esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana l'appuntamento è stato rimandato. A oggi. Ed ecco quindi che tutto intorno alla fontana del Nettuno gazebo ed esposizioni raccontano storia e tecnologia al servizio della sicurezza.

Ed è stato lo stesso Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a ricordare le vittime per primo. Il ministro però è in città anche per un'altra ragione: nella tarda mattinata è infatti atteso in Prefettura per presiedere il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.