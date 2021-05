Trasporto e pulizie, presidio lavoratori al Sant’Orsola: "Meritiamo rispetto" | VIDEO

Presidio delle lavoratrici e dei lavoratori multiservizi davanti alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Sant’Orsola per denunciare le condizioni di lavoro degli addetti alla logistica, pulizie e sanificazione dell'ospedale, in appalto alla Coopservice Soc. Coop. La protesta è stata organizzata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil ascoltati dal direttore amministrativo del Policlinico, Sevio Samorè, che ha garantito di portare le motivazioni del presidio all'attenzione dell'azienda.

Le ragioni del presidio

"Lunedì 17 maggio le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil saranno in presidio per denunciare la grave situazione in cui versa l’appalto “di supporto alle persone”(pulizia e sanificazione ambientale, accompagnamento e trasporto pazienti, lavanoleggio e gestione kits sterili, logistica merci. Nonostante durante il periodo più duro della pandemia questi lavoratori siano stati chiamati “eroi” e sia stato loro riconosciuto il merito di aver contribuito al funzionamento dell’intera struttura sanitaria, oggi queste lavoratrici e questi lavoratori si vedono attaccare i propri diritti dalla propria azienda Coopservice Soc. Coop".

"Infatti, oltre al dover affrontare la lunga vertenza per il rinnovo del CCNL Multiservizi, scaduto da ormai otto anni – affermano i sindacati – dal cambio di appalto avvenuto il 24 febbraio 2021, si sono visti togliere parte di salario, in quanto l'azienda non ha voluto applicare gli accordi in essere, promettendo la disponibilità ad una trattativa per un accordo aziendale che prevedesse un premio di risultato migliorativo".