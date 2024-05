Giampaolo Amato in aula: "Con mia suocera avevo rapporti affettuosi"

Rapporti affettuosi con la suocera, Giulia Tateo, che è accusato di aver ucciso con un cocktail di farmaci come la moglie, Isabella Linsalata. È così che Giampaolo Amato, l'oftalmologo ex medico della Virtus, ha parlato dei suoi rapporti familiari, rilasciando dichiarazioni spontanee nel processo che lo vede imputato per il duplice omicidio. Le due donne secondo la procuratrice aggiunta Morena Plazzi e il pm Domenico Ambrosino sarebbero state avvelenate con un mix di Sevoflurano, un'anestetico e Midazolam, ovvero benzodiazepine. Amato ha voluto replicare ad alcune dichiarazioni rilasciate dal teste Nicola Tateo, fratello di Giulia Tateo, che aveva sottolineato come il rapporto tra Giampaolo Amato e la suocera era sempre stato "freddo". "Ci davamo del tu - ha detto l'imputato -. Non c'erano rapporti freddi, ebbi anche confidenze importanti da parte di mia suocera che io non ho mai rivelato ad Isabella. Sono dettagli riguardanti mio suocero".

Nicola Tateo ha anche dichiarato che l'ultima volta che vide la sorella le chiese se prendeva ancora la pasticca per dormire e lei gli rispose che dormiva bene, aggiungendo: "Sto bene specie da quando Giampaolo mi da le medicine". Da parte sua invece Amato ha precisato che ha sempre seguito la suocera "solo da un punto di vista oftalmico, nessuna terapia di altro genere. Io non prescrivo farmaci per dormire e non glieli ho mai prescritti".

Il fratello di Giulia Tateo, ha poi spiegato che nel 2019 la nipote, Isabella Linsalata, gli aveva detto che stavano litigando per questioni economiche, dicendogli che il marito "si sentiva inferiore perché non aveva proprietà". "Io non ho mai avuto problemi economici - ha invece detto Amato durante le dichiarazioni spontanee -, ho cominciato a lavorare alle medie, ho sempre lavorato tanto, non mi è mai importato monetizzare. Non sono attaccato al denaro. Avevo più del necessario".

La testimonianza del fratello dell’imputato

In aula ha preso la parola anche Gabriele Amato, fratello dell’imputato. "Mi è arrivata una telefonata la mattina del 31 ottobre 2021, quando hanno trovato Isabella morta – ha detto - . Mi sono precipitato a casa e mi sono accorto che probabilmente c'era del risentimento nei confronti di mio fratello Giampaolo. Io sono entrato in questa stanza e c'erano varie persone. Vedendo le amiche di Isabella c'era sicuramente risentimento per Giampaolo".

Questo "risentimento", ha spiegato Gabriele Amato, sarebbe dovuto proprio al fatto che il fratello portava avanti da anni una relazione extraconiugale. Anche Gabriele Amato era in rotta con il fratello per via di questioni legate all'eredità della madre, morta nel luglio del 2012, ma aveva con Isabella Linsalata, che era anche il suo medico, un rapporto d'amicizia, tanto che i due si videro il giorno prima che lei morisse. "Isabella mi disse della relazione extraconiugale qualche mese prima della sua morte – ha riferito in aula - . Mi raccontò che qualcuno le stava facendo del male, nel senso che c'era questa donna che telefonava a lei e ai suoi figli dicendole cose spiacevoli, me le descrisse e io mi misi a piangere. Frasi del tipo: 'Guarda che tuo padre è qui con me, per questo non è lì'. Isabella era innamorata di Giampaolo e sperava che la cosa si risolvesse in qualche modo. Mi raccontava che lui le aveva promesso che tutto si sarebbe risolto ma questo non avveniva. Lei di questo soffriva molto". Gabriele Amato ha poi sottolineato che "Giampaolo non è mai stato attaccato ai soldi", rivelando inoltre che quando parlò con lui per chiedergli di rinunciare all'eredità della moglie in favore dei figli gli rispose che ci aveva già pensato, come poi fece.

Il prete amico di Isabella

Anche don Giuseppe Vaccari, parroco di San Martino in Casola, amico di Isabella, ha testimoniato nel corso del processo. "Aveva timori nei confronti del marito", ha detto. "Era una cosa abbastanza nota che i rapporti tra Isabella e il marito non fossero sereni – ha detto - . Ne ho parlato con lei, anche fuori dal confessionale, e poi ho avuto la possibilità di parlarne con entrambi in un incontro, dove io fui molto duro. Di fronte a problematiche pesanti nel rapporto di coppia, ho consigliato loro perfino di separarsi. Lei però era molto convinta di portare avanti il matrimonio e l'ha portato avanti in modo eroico dal punto di vista cristiano. E poi voleva comunque molto bene a Giampaolo". Don Vaccari conosceva molto bene Isabella, che frequentava assiduamente la parrocchia, e negli ultimi anni la donna gli aveva confidato che da quando il marito aveva una relazione extraconiugale "aveva il timore che potesse succedere qualcosa".

Due giorni prima della sua morte, Don Vaccari ha incontrato Isabella. "Era speranzosa sulla situazione quando l'ho vista l'ultima volta – ha sottolineato -. Era serena e bella come il sole, anche se magra e provata".