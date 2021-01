Vaccini anti covid: quasi 15mila dosi somministrate in Emilia-Romagna

Oggi 4 gennaio in Emilia-Romagna sono state vaccinate contro il Coronavirus 6.654 persone. Numero già andato oltre le somministrazioni prenotate in questa giornata (6.372). E le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, stanno proseguendo a effettuarle, andando avanti fino alle 21.

Sono vaccini, comunicano dalla Regione, effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle CRA, oltre ai degenti delle residenze per anziani.

Salgono quindi a 14.854 le persone vaccinate in Emilia- Romagna al momento, il 33% delle dosi consegnate al momento.

Le vaccinazioni a Bologna

A pieno regime, da oggi 4 gennaio a Bologna, le vaccinazioni per medici, infermieri e operatori della sanità pubblica cittadina e delle CRA. Alle 18 di oggi sono state eseguite in giornata, complessivamente, 1.838 vaccinazioni.



Nel dettaglio: 1.253 presso il punto vaccinazione in Fiera (previste, alla chiusura, 1.400), 120 presso lo IOR, 465 presso le CRA.



Presso il punto vaccinazioni in Fiera sono impegnati, ogni giorno, 6 medici, 28 infermieri, 12 amministrativi, 16 volontari, che fanno parte di una task force di circa 700 operatori. 1.400 le vaccinazioni previste ogni giorno.



Nel punto vaccinale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, invece, la squadra dedicata alla vaccinazione anti-covid è composta da 1 medico, 3 infermieri, 1 supervisore sanitario, 3 volontari, 1 guardia giuridica e 3 amministrativi, per un totale di 12 operatori. Al Rizzoli da domani, martedì 5 gennaio, l'offerta di posti disponibili per la vaccinazione si amplia con un incremento di 300 posti, per avere un totale di 1380 vaccinazioni ogni settimana (180 vaccinazioni al giorno dal lunedì al venerdì e 240 al giorno il sabato e la domenica).