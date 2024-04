Si immerge all’Isola del Giglio, il sub imolese Raffaele Gulmanelli trovato morto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si divideva tra l’isola del Giglio, che amava molto e dove faceva spesso imemrsioni, e Imola, dove abitava la sua famiglia. È morto in mare, durante un’immersione, il 36enne Raffaele Gulmanelli. Istruttore subacqueo dell’associazione Imolamare e assistente sociale del servizio dipendenze dell’Ausl, Raffaele era in vacanza sull’isola con la famiglia. Uscito per una battuta di pesca in apnea, che praticava frequentemente, non è più tornato. Abbastanza perché chi era con lui al Giglio desse l’allarme.

Le vacanze a Campese

Alloggiava a Campese, dove la sua famiglia è molto conosciuta. Poco prima delle 19 di venerdì i familiari e gli amici, non vedendolo tornare, hanno chiamato i soccorsi. Si sapeva solo che Raffaele era andato nell’area di Capel Rosso. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno individuato il corpo del 36enne e lo hanno recuperato, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente

Ancora non è chiaro cosa sia successo. Tra le ipotesi, che l’autopsia disposta sul corpo del 36enne dalla Procura di Grosseto aiuterà a chiarire, anche quella di un malore cardiaco o annegamento. La prossima settimana la salma dovrebbe fare ritorno a Imola per i funerali.

Il cordoglio di amici e colleghi

I colleghi di ‘Raffa’ si sono stretti attorno a lui. “Eri entrato a far parte della famiglia Imolamare da poco e da subito il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare ci ha conquistati – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione sportiva - . Siamo sconvolti da quello che è successo proprio lì, sull'Isola del Giglio che tanto amavi facendo quello che più ti piaceva l'apnea. L'Imolamare, lo staff e tutti i soci si stringono in un forte abbraccio alla famiglia. Buon viaggio Raffaele” In segno di rispetto verso la vittima e i familiari, le iniziative previste in questi giorni di ponte al Giglio sono state annullate.

Anche i colleghi della Ausl di Imola hanno manifestato il loro cordoglio. "Raffaele lavorava al SerD da circa due anni e mezzo – ha fatto sapere la Ausl - ed è ricordato dai colleghi per la professionalità e il carattere gentile e socievole, che lo rendeva benvoluto anche ai pazienti. Alla famiglia le più sentite condoglianze".