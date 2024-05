I risarcimenti Itavia per Ustica spesi in Rolex e resort

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La strage di Ustica finisce ancora una volta al centro delle vicende giudiziarie. Questa volta sotto la lente della Procura di Milano non è finita la dinamica dell'incidente aereo, costato la vita ad 81 persone, ma due ex componenti del consiglio di amministrazione della compagnia del Dc-9 precipitato al largo delle coste siciliane il 27 giugno 1980.

Parte dei 330 milioni di euro ottenuti da Itavia quattro anni fa come risarcimento da parte dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture in sede civile proprio per la strage sarebbero stati usati da due ex amministratori della Spa, passata dall'amministrazione straordinaria alla liquidazione, per coprire debiti bancari per la loro scalata alla societaria. Ma anche per afre acquisti di lusso e per pagare vacanze a cinque stelle. Rolex e soggiorni in resort in giro per il mondo sarebbero stati pagati con i fondi della società.

È questo il quadro che emerge delle indagini, condotte dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf e coordinate dal pm di Milano Bruna Albertini, che hanno portato al sequestro preventivo, firmato dal gip Angela Minerva, di quasi 130 milioni di euro a carico degli ex componenti del cda Jacopo Di Stefano e Marco Scorzoni e di società a loro riconducibili del gruppo Jds. Indagati anche l'ex liquidatore e i rappresentanti del collegio sindacale,

Le ipotesi di riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita

Le accuse contestate nell'inchiesta sono, a vario titolo riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita. In sostanza, i due ex amministratori avrebbero ripianato parte dei debiti che avevano contratto per diventare azionisti di maggioranza di Itavia, svuotando il patrimonio della società "inevitabilmente segnate dalla strage di Ustica".

Gli accertamenti della Gdf hanno permesso "di riscontrare 'il giro del denaro'" di due finanziamenti di ottobre e dicembre del 2022 a favore della Jds-Fin Holding, uno da 130 milioni e l'altro da 45 milioni di euro. Soldi presi con bonifici dalle casse di Itavia. Dopo questi versamenti su conti della Jds ci sarebbero state, poi, fino al settembre 2023, "numerose operazioni in uscita" per quasi 180 milioni di euro.

Gli acquisti di lusso

Nelle pagine del decreto del gip, tra l'altro, vengono segnalati pagamenti da 95mila euro ad un negozio che vende Rolex, ma anche da oltre 7500 euro per la casa d'asta "Sotheby's London". Non solo. Figurano anche spese da 30mila euro per alberghi e 140mila euro "a favore di resort e hotel di lusso internazionali". Altri 90mila euro sono stati pagati "a favore di agenzie viaggi italiane", 20mila euro a "negozi e boutique di lusso", 25mila euro in ristoranti. E in più anche 8 bonifici, tra il 2022 e il 2023, "a tre diverse orologerie-gioiellerie" di Bologna per oltre 650mila

euro.

A far scattare le indagini era stata la denuncia del 18 agosto 2023 presentata da una società lussemburghese, socia di minoranza di Itavia. Quei soldi che la compagnia aerea aveva ottenuto come risarcimenti per la strage, scrive il giudice, avrebbero dovuto, in realtà, servire per "soddisfare le pretese di creditori ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria". Gli indagati, invece, con le loro operazioni anche in "conflitto di interesse" avrebbero "azzerato il patrimonio aziendale".