Ennesima rissa (con feriti): preoccupazione e rabbia per la situazione a Porta Castiglione

Nuovi episodi di violenza in strada, con feriti in gravi condizioni, a distanza di poche ore uno dall'altro. Il primo in via Genova e l'altro invece in zona Giardini Margherita, nei pressi di Porta Castiglione a Bologna. Aggressioni che hanno aizzato il dibattito sul tema sicurezza e degrado: non pochi i cittadini che infatti sui social - a commento della notizia - si sono trovati a sfogare timori, senso di insicurezza e frustrazioni.

Dibattito rimbalza sui social

"Bologna e l’Italia sono ormai perse le nostre città sono fuori controllo e i campanelli d’allarme c’erano tutti! Adesso e’ tardi,possiamo solo (forse ),limitare i danni ammesso che ci sia una reale volontà d’intervento all’uopo", c'è chi commenta così i recenti fatti di cronaca, mostrando parola prive di speranza in una possibile e fattiva risoluzione. Chi invece vede il problema a monte: "Senza leggi adeguate, ci si trova nel far west !" e chi replica in disaccordo: "Siamo invasi da leggi che i signori magistrati non applicano, ecco dove è il problema! La certezza della pena non esiste..."

Fdi prepara sit in di protesta in zona

Il dibattito pervade anche la politica locale. Dalle file del centrodestra, Fratelli d'Italia lancia (l'ennesimo) attacco alla Giunta Lepore, denunciando che "nonostante le segnalazioni e le continue lamentele dei cittadini" per diversi episodi avvenuti in zona "ha sempre girato la testa dall'altra parte". E annuncia attraverso il consigliere comunale Stefano Cavedagna, una prossima mobilitazione per chiedere maggiore sicurezza e controlli.

Il sit-in si terrà sabato mattina proprio in piazza di Porta Castiglione. In una nota, Cavedagna afferma che "da anni noi di Fratelli d'Italia chiediamo interventi concreti in piazza di Porta Castiglione, dove bivaccano continuamente persone ubriache, frequentemente moleste con i passanti, che importunano chi parcheggia chiedendo la questua e dove sono già scoppiate più volte liti violente".

E visto che, a detta dell'esponente di Fdi, "questo problema si protrae da tempo e la Giunta Lepore non lo ha mai affrontato concretamente", ora il partito di Giorgia Meloni chiede al Comune di "attivarsi per disporre controlli frequenti della piazza, impedendo che si tengano bivacchi in quella zona" e di "riqualificare l'area, in modo da impedire che la piazzetta e la statua vengano usati come luogo di bivacco e giacigli notturni".

Lega: "cittadini esasperati, Giunta metta in campo azioni concrete"

Anche la Lega insorge e suona la sveglia alla Giunta comunale. Sulla questione interviene la capogruppo della a Palazzo D'Accursio, Francesca Scarano.“E’ lontana l’epoca in cui Porta Castiglione e i Giardini Margherita erano veri e propri salotti cittadini. Grazie alle amministrazioni di centrosinistra che si sono susseguite alla guida della città ora, oltre al problema dell’insicurezza, dobbiamo fare i conti con un degrado insopportabile e un pericolo costante”. Così la capogruppo del carroccio in consiglio comunale, aggiungendo: “I cittadini sono esasperati: senzatetto che dormono per strada, che usano le strade come latrine a cielo aperto e, per sbarcare il lunario si improvvisano parcheggiatori abusivi rigando le auto di chi si rifiuta di pagare. La situazione è insostenibile ed è stata più volte da parte dei residenti, spaventati dai sempre più frequenti episodi di violenza che mettono a rischio anche l’incolumità dei passanti” .

“Le forze dell’ordine, che non ringrazieremo mai abbastanza, fanno il loro lavoro ma da sole non possono riuscire a sanare questa situazione degenerata a causa delle politiche buoniste della sinistra. L’amministrazione Lepore apra gli occhi e inizi veramente a mettere in campo azioni concrete a contrasto del degrado delle zone cittadine maggiormente a rischio” ha concluso Scarano.

L'ultimo casus belli, anziano pestato crolla a terra privo di sensi

A montare la polemica l'ultimo episodio di cronca violenta nella zona di porta Castiglionre, registrato l'altro ieri. Nella circvostanza la polizia ha arrestato un cittadino romeno di 38 rumeno anni che dovrà rispondere di tentato omicidio. L'uomo si sarebbe reso responsabile del ferimento di un connazionale 63enne al culmine di una violenta rissa. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, intervenuti sul posto, la vittima sarebbe stata dapprima sbattuta contro la colonna del portico, poi picchiata con un ombrello e infine è crollata a terra. La vittima, in stato di incoscienza dopo le percosse, è stata poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Ignoti i motivi della lite.