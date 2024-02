Sciopero aerei in arrivo, possibili cancellazioni voli e ritardi anche al Marconi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Possibili disagi in vista anche per gli utenti dell'Aeroporto Marconi di Bologna a causa di uno sciopero del trasporto aereo indetto per il 9 Febbraio 2024.

Ad allertare è una nota dello scalo felsineo, che informa i passeggeri che per il prossimo venerdì "a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali".

Per informazioni sui voli - aggiungono dal Marconi - "si consiglia di contattare la propria compagnia aerea. È inoltre possibile consultare il sito internet dell’Aeroporto, nella pagina relativa ai voli in tempo reale".

Pochi giorni dopo in sciopero anche i treni

La mobilitazione del settore aereo precederà di pochi giorni quella del personale delle ferrovie. Per lunedì 12 febbraio 2024, infatti, è stato indetto il fermo del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Come di consueto, lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione (qui i dettagli )