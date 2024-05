Corteo Palestina, occupati i binari: bloccata per un'ora la stazione di Bologna | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La causa pro-Palestina ha paralizzato per circa un'ora la stazione di Bologna. Nel corso di un corteo promosso dai Giovani palestinesi dopo la strage di Rafah a causa di un raid israeliano, definito "tragico errore" dal presidente Netanyahu, i manifestanti hanno infatti occupato i primi due binari della stazione centrale, al grido "se non cambierà, Intifada sarà".

Termina l'occupazione dei binari, azione compiuta: "Abbiamo portato la nostra rabbia qui, portatela in tutta la città", gridano i manifestanti. "Abbiamo dimostrato che possiamo bloccare i treni di tutta Italia, se genocidio continua blocchiamo tutto". I manifestanti lasciano dunque la stazione proseguendo la protesta in giro per la città. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, l'azione ha causato ritardi fino a 95 minuti, con la cancellazione di alcuni treni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ritardo treni e cancellazioni

Nel caos naturalmente la circolazione ferroviaria che dalle 19.30 circa è tornata regolare solo un'ora dopo, grazie all'intervento sul posto delle forze dell'ordine.

Diversi i treni che hanno accumulati ritardi - come fa sapere Trenitalia - Coinvolti i convogli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Intercity e Regionali hanno registrato anche limitazioni di percorso. Alcuni treni Regionali hanno pure subito cancellazioni (qui tutti gli aggiornamenti).

La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.