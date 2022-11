Leonardo: così è stato costruito il 4° computer più potente al mondo | VIDEO

ll supercomputer Leonardo, finanziato da EuroHPC e CINECA per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha raggiunto la 4a posizione nella classifica Top500 dei supercomputer più potenti al mondo. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza SC22 a Dallas, in Texas, il 14 novembre 2022. Questo traguardo premia gli oltre 50 anni di impegno del CINECA a sostegno della ricerca attraverso il calcolo ad alte prestazioni e conferma il ruolo dell'Italia come asset strategico nella costruzione dell'ecosistema HPC europeo. Leonardo è stato inaugurato oggi, 24 novembre 2022, presso il Tecnopolo di Bologna alla presenza del Presidente Mattarella.