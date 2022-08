Minaccia il compagno della ex con un badile, 53enne in manette

Prima ha citofonato insistentemente a casa dell'ex compagna, poi, quando l'attuale compagno è sceso in strada, lo ha minacciato con un badile rubato da un cantiere vicino. Per questo motivo la scorsa notte un 53enne, cittadino turco, è stato arrestato dalla polizia del commissariato due torri per atti persecutori.

Il tutto è successo intorno a mezzanotte in una traversa di via San Vitale. A chiamare la polizia, un passante che ha visto l'uomo intento nel colpire l'altro con il badile, fortunatamente mancandolo.

Vittima dell'aggressione, un cittadino tunisino di 40 anni che, insieme alla donna, 47enne cubana, ha raccontato quanto accaduto ai poliziotti mentre il turco provava, senza riuscirci, a nascondersi.

Gli agenti lo hanno infatti bloccato nelle vicinanze. Come raccontato dalla donna alla polizia, non era la prima volta che l’uomo si presentava sotto casa molestandola. E lei lo aveva già segnalato in passato. L'arrestato è un pregiudicato per reati contro la persona e si era già comportato allo stesso modo con altre donne.