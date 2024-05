Sciopero in Hera, traffico in tilt sui viali e in altre zone di Bologna | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Traffico impazzito, viali in tilt e congestioni anche in altre zone della città. È con blocchi e rallentamenti che si sono dovuti destreggiare gli automobilisti bolognesi, non solo sulla circonvallazione ma anche in altre aree della città. Tutto è nato dal presidio organizzato dai sindacati davanti alla sede di Hera, che si trova proprio sui viali, in viale Berti Pichat. Un sit-in di quattro ore che ha paralizzato il traffico sui viali, deviato nel tratto tra via Stalingrado e via Irnerio, con lunghe file di auto. I manifestanti che hanno aderito alle proteste organizzate da indetto Cgil (Filctem e Fp), Cisl (Femca, Fit e Flaei), Uil (Uiltrasporti e Uiltec), Fiadel-Cisal nell’ambito dello sciopero interregionale (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli e Marche) hanno in parte bloccato la strada.

Le ragioni della protesta

Meno finanza e più investimenti, meno extra-profitti "nelle tasche dei fondi privati e delle banche" e più strategia industriale. Sono le ragioni che hanno portato i lavoratori di Hera a proclamare una giornata di sciopero con presidio davanti alla sede centrale di viale Berti Pichat a Bologna, a cui hanno partecipato circa 300 persone tra lavoratori e sindacalisti. Una protesta necessaria per le sigle sindacali che si oppongono alla visione "miope" dei vertici della utility, che, ricordano, è un'azienda che "eroga servizi pubblici fondamentali", e che invece "sta pensando prevalentemente ad incrementare gli extraprofitti agli azionisti", composti anche da "fondi privati stranieri". Invece, dovrebbe occuparsi di "fare investimenti sulle retribuzioni, sulla formazione, sulle competenze e sulla professionalità di chi lavora".

Per i sindacati Hera è stata 'snaturata'

In questo senso, l'azienda è "snaturata", lontana dal suo obiettivo primario, sottolinea Vittorio Rubini della Filctem Cgil, che sarebbe "gestire al meglio i servizi con alti livelli di qualità sul gas, sull'acqua, sull'igiene ambientale". Per contro infatti "ha una priorità nel fare risultati finanziari, in particolare per quello che il 30 aprile ha approvato l'assemblea dei soci", che ha stabilito che i circa 245 milioni di utili saranno distribuiti per il 55%, circa 115 milioni, "agli azionisti privati, tra i quali banche d'affari straniere con sede legale in paradisi fiscali, o fondi stranieri privati che come unico piano hanno di massimizzare i profitti", mentre il restante 45%, circa 94 milioni, agli enti locali pubblici. Quello che chiedono i sindacati è invece di "riprendere la propria missione. È necessario ripristinare le assunzioni di giovani e quindi un turnover", da una parte, mentre dall'altra "di dare appunto un'attenzione particolare alla gestione dei servizi a rete e agli impianti, cosa che negli ultimi tempi abbiamo visto diventare secondaria, perché l'obiettivo è creare extraprofitti".

La replica di Hera

Tra le criticità della multiutility c'è anche la gestione degli appalti, in particolare quelli relativi a call center, back office e front office, che coinvolgono quattro aziende esterne: Koinè, Covisian, Network contacts e Linetech business services, che a Bologna vedono impiegati "circa 450 lavoratori distribuiti su quattro call center". In questo senso, lo sciopero è stato "lungamente atteso da questi dipendenti, perché hanno condizioni di lavoro molto pesanti, di pressioni sulle vendite, di tempi di chiamata molto ristretti", spiega, Slc-Cgil, e oltretutto in condizioni "di massimo ribasso rispetto ai lavoratori interni". Per loro bisogna "rafforzare il protocollo sindacale sottoscritto con Hera nell'ottobre del 2016 ed estenderlo come modello anche ad altri committenti, oltre a restituire ai lavoratori una condizione di lavoro dignitosa in termini di salario e di diritti", conclude il sindacalista.

Nel pomeriggio Hera ha risposto con una nota ai sindacati a cui, secondo la multiutility, ha aderito circa il 30% dei dipendenti coinvolti. "Nonostante gli sforzi profusi dalla multiutility negli ultimi mesi per trovare nuovi punti di confronto e rispondere con dati concreti alle asserzioni dei sindacati, il gruppo Hera evidenzia come le ultime dichiarazioni delle organizzazioni sindacali siano molto distanti dalla realtà - si legge nella nota - caratterizzata dall’impegno tangibile che l’azienda da anni ha dimostrato sia a beneficio dell’ecosistema territoriale di riferimento sia delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo".

Hera ribadisce il proprio impegno e radicamento sul territori, che emergono "sia dai risultati del bilancio economico 2023 sia dal Piano industriale definito per il periodo 2023-2027. Lo scorso anno il gruppo ha investito circa 900 milioni di euro - si legge nella nota - 156 milioni di euro (21% in più rispetto al 2022), per sviluppare nuovi impianti, ottimizzare reti e infrastrutture, al fine di migliorare la resilienza degli asset, rendere la gestione più efficiente e garantire così qualità e continuità dei servizi. A riconferma dell’attenzione della multiutility per la sostenibilità e la creazione di valore nei territori serviti, nel 2023 sono cresciuti anche gli investimenti a valore condiviso: oltre 558 milioni di euro (in aumento del 14% rispetto al 2022), pari a circa il 69% del totale degli investimenti operativi lordi, per contribuire agli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico, economia circolare, tutela della risorsa idrica e prevenzione dell’inquinamento".

Investimenti in crescita

"La crescita degli investimenti è un focus anche del Piano industriale dell’azienda, che per il quinquennio 2023-2027 ha previsto 4,4 miliardi di euro in crescita del 40% rispetto al quinquennio precedente - fa sapere Hera - . Questi investimenti genereranno sviluppo sostenibile sui territori presidiati e saranno dedicati sia ad accompagnare le comunità servite lungo il percorso verso la transizione ecologica, sia a rendere impianti e reti sempre più in grado di resistere agli effetti del cambiamento climatico, come ha dimostrato anche l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023. In particolare, circa il 60% degli investimenti sarà riservato a iniziative per favorire decarbonizzazione ed economia circolare, mentre oltre il 70% sarà indirizzato a progetti in grado di rispondere anche agli obiettivi dell’Agenda Globale Onu per lo sviluppo sostenibile".

"Nel 2023 il valore economico distribuito dal gruppo Hera a tutti gli stakeholder - lavoratori, comunità locale, fornitori, Pubblica Amministrazione e azionisti - è stato di 2,3 miliardi di euro, in crescita del 36% rispetto al 2022, ovvero il 71% del valore economico totale. E nei cinque anni di piano la multiutility contribuirà allo sviluppo delle comunità locali distribuendo un totale complessivo di 10 miliardi nei territori in cui opera", assicura l'azienda.

Tante le iniziative a favore delle famiglie, tra cui nel 2023 la ratealizzazione di circa 735 mila bollette (oltre il doppio rispetto al 2022), per un valore complessivo di 340 milioni di euro. Inoltre, con 138 Comuni è stato sottoscritto un protocollo di intesa per evitare la sospensione delle forniture alle famiglie in difficoltà economica. Hera spottolinea anche come "la popolazioen aziendale" sia passata da "4.232 persone nel 2002 a 9.965 nel 2023, di cui 1.231 assunte soltanto nel 2023 più che compensando le uscite per pensionamento. In particolare, il 95,4% dei lavoratori è assunto a tempo indeterminato".

In aggiunta, "lo scorso anno l’azienda si è impegnata con 31,5 ore pro-capite di formazione (circa il doppio della media delle utility italiane), investendo circa 13 milioni di euro in servizi di welfare, tanto da essere riconosciuta come Top Utility 2023 da parte di Utilitalia. E sul versante della sicurezza, la piena attenzione del gruppo rispetto a questo tema è confermata anche dalla riduzione dell’indice di frequenza degli infortuni, passato da 10,5 nel 2022 a 10,2 nel 2023, attestandosi a un valore che risulta circa la metà rispetto alla media delle utility italiane". Hera ha anche "già consuntivato il premio di risultato 2024 che, grazie ai risultati superiori alle attese in tutti i campi di attività, si attesta su un livello medio che sta tra i 2.500 e i 2.600 euro per persona, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, e sarà erogato nel mese di giugno".