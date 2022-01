L'ultimo saluto a Sekou Diallo, l'educatore investito il 5 gennaio

Sekou Diallo il 15 gennaio avrebbe compiuto 36 anni, ma il 5 gennaio, mentre andava al lavoro, è stato investito a Cento e dopo aver lottato alcuni giorni al Maggiore purtroppo non ce l’ha fatta.

Ieri la sua comunità, guineana e bolognese, si è riunita intorno al suo ricordo ai Giardini Fava, sul campo di basket che frequentava con i suoi amici. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha voluto rendergli omaggio.

"Ho voluto prendere parte all’ultimo saluto per Sekou Diallo ai Giardini Fava. Sekou era iscritto all'università, aveva un nuovo contratto di lavoro come educatore e la sua vita stava riemergendo dopo le tante difficoltà. Un duro colpo per tutti gli amici, e per la madre e la figlia che sopravvivevano in Guinea grazie a lui".

"Sekou – ha scritto il sindaco – aveva predisposto la donazione degli organi e per quel che sappiamo dalla comunità sia il cuore che il fegato sono andati ieri a salvare la vita di altri due nostri concittadini. ?Ai giardini Fava ci siamo ritrovati con tanti compagni di strada, accanto alla comunità guineana e non solo. Che la terra ti sia lieve Sekou".

Gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per rimpatriare la Salma di Sekou. È possibile fare una donazione all'Associazione Guineana dell'Emilia Romagna IT91X32532032000065712836.