Senza dimora partorisce in strada: "Ha sempre rifiutato le cure"

Mamma e neonata sono ricoverate all'ospedale Maggiore, e fin qui nulla di strano, se non fosse che la bimba, figlia di una donna senza dimora, è nata in strada. È successo ieri mattina in via Jacopo Barozzi, poco lontano dal piazzale est della stazione centrale.

A chiamare il 118 sarebbe stata una persona che è rimasta anonima. Sanitari e Polizia locale hanno individuato la donna, cittadina marocchina, di circa 30 anni, nota agli operatori di strada, e in carico al Servizio sociale tutela Minori per una precedente gravidanza, e anche per le problematiche di tossicodipendenza.

"Nei giorni scorsi si è tentato di mettere in rete una serie di soggetti utili per un intervento a sostegno della donna che però fino alla sera dell'11 giugno - fa sapere il Comune - ha rifiutato un nostro intervento affermando di non avere una gravidanza in corso e rifiutando di essere accompagnata in ospedale".

Quando sono arrivate al Maggiore, le condizioni di mamma e figlia non avrebbero destato particolari preoccupazioni e i sanitari hanno provveduto a tagliare il cordone ombelicale. Ora la piccola è ricoverata in Neonatologia, la mamma in reparto, dove sono presenti anche gli operatori del servizio tutela "che hanno preso in carico la situazione. In ospedale sono state messe in campo tutte le azioni a tutela della bambina e anche la signora è attenzionata per una presa in carico sanitaria e sociale" spiegano da Palazzo D'Accursio.

Un racconto che sembra non appartenere alle nostre latitudini. Eppure questa figlia dell'emarginazione è nata il 13 giugno su un marciapiede non lontano dal centro storico della nostra città.