Una notte con l'Unità mobile che assiste chi dorme per strada | VIDEO

Coperte, tè caldo, umanità. Come ogni anno, ma in condizioni ancora più particolari, anche quest'anno gli operatori del piano freddo sono in giro, di notte, per le strade di Bologna.

Quattro volte a settimana, accompagnati da volontari e volontarie, escono dalle 20 a mezzanotte per dare una mano alle persone senza fissa dimora.

L'obiettivo è convincere il maggior numero di persone possibile ad entrare nelle strutture di accoglienza, togliendole di fatto dalla strada e salvandole la vita, cosa che, quando e se avviene, richiede molto tempo e dedizione. Nei giorni più freddi, in una sera si arriva a fare anche 40 interventi. Di solito, ci spiegano, i turni sono disposti in modo tale che operatori e volontari vadano dalle stesse persone: innanzitutto bisogna che si crei un rapporto di fiducia,

Piano freddo: 600 posti a disposizione

Dal 1° dicembre e fino al 31 marzo 2021 è attivo il Piano Freddo 2020-2021 predisposto dal Comune e attuato da Asp Città di Bologna in collaborazione con il Consorzio l’Arcolaio. Quest'anno è stata messa a disposizione anche una nuova struttura, in via Campana, da 30 posti. In totale sono 600 i posti a disposizione delle persone senza dimora, di cui 234 ordinari, ovvero attivi tutto l'anno.

I posti nelle strutture sono stati rimodulati nel rispetto del distanziamento imposto dalla pandemia. Quest’inverno cade infatti in un periodo inedito e difficile nel quale anche il Piano Freddo dovrà rispondere alle misure imposte dall’emergenza sanitaria del coronavirus. A tutte le persone accolte verrà effettuato il tampone a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Oltre ai posti letto, sono previsti numerosi servizi messi a disposizione prevalentemente dal volontariato, coordinato da Asp Città di Bologna, come distribuzione di coperte, sacchi a pelo, bevande calde e generi di conforto a cui si aggiunge la somministrazione di pasti nelle strutture.

Formazione per aspiranti volontari

Chi è una persona senza dimora? Io cosa posso fare? Per volontari e aspiranti volontari, Città Prossima-Help Center promuove un corso di formazione con l'obiettivo di consolidare e allargare la rete di sostegno e di fornire le basi tecniche e le prime indicazioni per potersi relazionare ad adulti in condizione di grave marginalità. I prossimi appuntamenti sono in programma il 3, 10, 15 e 22 dicembre dalle 18.30 alle 20.30, su piattaforma online nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia. Per informazioni e iscrizioni scrivere a volontari@piazzagrande.it.