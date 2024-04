Brutta caduta per un 24enne bolognese. Il ragazzo che stava praticando il downhill tra Pian del falco e Sestola, dove è arrivato sul il Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna della stazione Monte Cimone e gli operatori dell'ambulanza del 118.

Il 24enne è stato trasportato con l'Elisoccorso in oapedale per una sospetta frattura al femore.