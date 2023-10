Sgombero ad alta tensione all’Istituto Santa Giuliana di via Mazzini | VIDEO-FOTO

Sgombero movimentato stamane all’Istituto Santa Giuliana, in via Mazzini 90. Fumogeni e cori contro la polizia che in assetto antisommossa ha cinturato la zona mentre gli occupanti si sono barricati nell'edificio. Durante l'intervento delle forze dell'ordine non sono mancati momenti di tensione e qualche tafferuglio.

Il grande stabile vuoto e in vendita, di proprietà della Chiesa, era stato occupato all'inizio di questo mese di ottobre dal collettivo LUNA che al momento del blitz spiegava: "Lo facciamo per aprire uno spazio per chi cerca casa, per chi è costretto a stare su divani, chi in AirBnb, chi per strada. Lo facciamo forti delle esperienze che abbiamo avuto negli ultimi 365 giorni, nelle quali abbiamo sperimentato forme di abitare collaborativo, abbiamo restituito spazi alla città, abbiamo auto-recuperato stabili abbandonati, abbiamo lottato con tante persone e dialogato anche con chi è diversi da noi".

Una manciata di giorni dopo, lo scorso 13 ottobre, un'altra occupazione si è registrata in città, capitanata da alcuni attivisti del Collettivo Universitario Autonomo che aveva preso possesso di uno stabile in viale Filopanti ( VIDEO)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(VIDEO TAFFERUGLI SGOMBERO SANTA GIULIANA DIFFUSO DAL COLLETTIVO LUNA_INSTAGRAM)

Plauso Lega e affondo vs il Comune

Appresa la notizia dello sgombero odierno arriva il plauso dalle opposizioni in Comune. “Un grande grazie alle forze dell’ordine per lo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana di via Mazzini. Il loro operato in difesa della comunità e della legalità è prezioso e insostituibile - così in una nota congiunta Cristiano Di Martino, segretario cittadino Lega, e Matteo Di Benedetto, Capogruppo in Comune, che accusano: "Condanniamo con forza, invece, la presenza di esponenti politici della maggioranza tra le file degli occupanti abusivi. È molto grave quanto emerso e spiega perché il sindaco non abbia voluto condannare l’occupazione abusiva, come abbiamo chiesto in Consiglio Comunale con un ordine del giorno. Di fatto, Lepore e i suoi si schierano dalla parte di chi occupa abusivamente e non dalla parte di chi subisce questi atti violenti: se non vogliono difendere e tutelare la comunità, forse devono rendersi conto che non sono adatti al ruolo che rivestono”.

FI: il fine non giustifica i mezzi

In merito allo sgombero in corso interviene anche Forza Italia: "Nessuno nega l’emergenza abitativa, di cui è corresponsabile chi amministra questa città, ma il fine non giustifica i mezzi, soprattutto se illegali e violenti - così Maria Chiara Casadio e Andrea Ventura - Consiglieri FI Quartiere Santo Stefano - insieme a Nicola Stanzani - Consigliere FI Consiglio Comunale - Comprendiamo le istanze di questi occupanti e siamo pronti ad incontrarli. La risposta a questa emergenza non è nelle occupazioni illegali o nella propaganda di questa amministrazione, ma in gesti concreti come lo stanziamento da parte del ministro Bernini di 262 milioni in manovra finanziaria per alloggi e housing universitario".

Occupazioni a ripetizione e sgomberi. Foto-video racconto degli ultimi mesi