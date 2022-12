Silenzio e mano sul cuore, così la Mezza Maratona di Castel Maggiore omaggia Sinisa

Un minuto di silenzio richiesto da Lorenzo Bortolotti, Presidente della Polisportiva Progresso di Castel Maggiore, società organizzatrice della 21a edizione mezza maratona, dedicato alla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic ex allenatore del Bologna calcio, i cui funerali saranno celebrati oggi. Invito accolto da seicento concorrenti con la mano sul cuore e gli occhi rivolti al cielo hanno ascoltato la lettura della dedica di Arianna Mihajlovic al marito Sinisa, pubblicata su pagina social :"Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte".

Un applauso interminabile riscaldato dai raggi di un sole con il vestito della festa la scenografia che ha abbracciato i runner per tutta la durata della gara.

La gara

Prestazione "gold" per Mamadi Kaba, atleta del Celtic Druid Castenaso, vincitore con il tempo di 1:09:59 davanti al compagno di società Emanuele Generali, 1:10:47, Jacopo Mantovani, 1:11:12, e Francesco Murgia, 1:11:15, CSI Sasso Marconi, Elia Generali, stessa società del primo classificato, quinto assoluto in 1:11:18. Nel settore femminile successo di Mariarosaria Valente, Atletica 85 Faenza, in 1:25:39 seguita da Valentina Landuzzi, Podistica Pontelungo Bologna, 1:25:43, Giorgia Venturi, Podistica Ozzanese, 1:26:19, Francesca Ravelli,1:26:39, e Lavinia Pugliese, 1:28:10, compagne di squadra della seconda classificata. In anticipo sulla partenza della mezza competitiva semaforo verde per gli oltre ottocento camminatori della 42a edizione "Corrida del Progresso", sesta tappa del “Trofeo Fog Trophy 2022 , prova valida per il campionato provinciale UISP 2022.

Cerimonia di premiazione alla presenza di Belinda Gottardi e Barbara Giannerini, rispettivamente Sindaco e Assessore allo Sport di Castel Maggiore, Lorenzo Bortolotti, Presidente Polisportiva Progresso, Domenico Marrocco, Comandante stazione C.C. di Castel Maggiore. Il giorno prima, sabato 17 dicembre, sono scesi in pista i concorrenti della "Mini Corrida del Progresso".

Presenti ai nastri partenza oltre 130 giovanissimi dell'atletica. Fra questi Camilla Fenati, Pol.San Patrizio, di cinque anni vincitrice categoria "Baby" sulla distanza di 150 metri, Ashish Pure Aina, atleta americana dell'Acquadela Bologna,prima classificata nella gara riservata alla categoria "Ragazze". Esordio stellare per Federico Oggioni , atleta di sette anni della Polisportiva Progresso, con la conquista del gradino più alto del podio Alla organizzazione della “Corrida del Progresso” , patrocinata dalla Città di Castel Maggiore, hanno contribuito Pro Loco , Protezione Civile Unione Reno Galleria , AVPL Onlus , Associazione Volontari Polizia Locale , Polizia Municipale, Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, UISP di Bologna, settore atletica, e Comitato di Coordinamento Podistico bolognese.

