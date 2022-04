Nel sottopasso di piazza Re Enzo le 'Folgorazioni Figurative' di Pasolini | FOTO-VIDEO

La mostra multimediale, aperta fino al 16 ottobre, si snoda in dieci sezioni che ospitano dipinti, testi e spezzoni cinematografici di Pasolini

Il video conduce lungo la mostra 'Folgorazioni figurative' (nel sottopasso di Piazza Re Enzo dall'1 marzo al 16 ottobre) dedicata all’intimo rapporto tra la pittura e il cinema di Pasolini. Attraverso il commento diretto del curatore, Marco Antonio Bazzocchi, si scopre il legame dell’artista con Bologna, non solo durante il liceo, ma soprattutto all’università, dove incontrò un maestro come Roberto Longhi.

La mostra, aperta fino al 16 ottobre 2022, si snoda in un percorso diviso in dieci sezioni, che ospitano le riproduzioni pittoriche e i testi di Pasolini, accanto ad audiovisivi comprendenti sequenze dei suoi film e dei suoi interventi. Si va dalle amicizie al Liceo Galvani alla scoperta dei classici russi e di Shakespeare alla Libreria Nanni, fino al significativo incontro con Longhi, 'figura chiave della vita di Pasolini, che gli insegnerà un nuovo modo di guardare e intendere l’arte e formerà il suo sguardo da futuro regista'.

Nel 1943 Pasolini lascerà Bologna, ma il legame con la città e gli amici del tempo non si spezzerà mai. Accorsi chiude il suo tributo ricordando le molteplici iniziative che il territorio ha messo in campo in occasione del Centenario del regista, tra proiezioni, convegni, incontri e due mostre: oltre a 'Folgorazioni figurative' anche quella ospitata all’Archiginnasio dal titolo 'La formazione bolognese di un giovane intellettuale'.