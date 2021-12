Spaccata al negozio Briciole Golose: "Hanno rubato panettoni, fondo cassa e il computer dove avevo tutto"

Hanno rotto la vetrina e si sono intrufolati nel piccolo laboratorio in via Zannoni, rubando il fondo cassa, alcuni panettoni e un computer. Vittima del furto con scasso l'attività Briciole Golose di Roberta Bruni, in zona Saragozza.

"E' successo tutto nella notte tra sabato e domenica - racconta a Bologna Today la titolare - e mi sono accorta di quanto accaduto domenica. Hanno rotto un vetro e rubato un centinaio di euro dalla cassa, alcuni panettoni che avevo confezionato nelle latte ma il danno più grande è stato portare via il pc. Lì dentro avevo tutto, dati, fatture e soprattutto tutti gli ordini di Natale...un vero disastro. Non poteva accadere in un periodo peggiore - sottolinea - Questa è la settimana cruciale per il Natale e non mi resta che lanciare un appello. Chiedo ai responsabili di restituirmi il computer, o almeno tutti i dati presenti nella cartella Lavoro sul desk perchè senza è veramente difficile".

Per Roberta Bruni il, o i responsabili, devono essere dei ragazzini o qualcuno di statura molto piccola: "Hanno spaccato una vetrata e sono entrati da un buco di piccole dimensioni - spiega - E' per questo che sono convinta che chi sia entrato in azione sia di corporatura minuta. Ormai il danno è fatto, spero solo di riuscire a recuperare qualche dato utile al lavoro".

La donna ha sporto regolare denuncia ai Carabinieri.

La vetrina spaccata: