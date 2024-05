Spaccata alla profumeria 'Equivalenza' sotto le Due Torri, è la terza in due mesi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una nuova spaccata sotto le Due Torri. A finire nel mirino dei ladri è stata la profumeria Equivalenza di via San Vitale 2/B. Si tratta della terza volta in due mesi. La vetrina del punto vendita è stata rotta intorno alle 4 di mattina. Al 113 è arrivata una telefonata per segnalare due persone che entravano nel locale.

Gli equipaggi della polizia, una volta arrivati sul posto, hanno visto due persone fuggire verso via Zamboni, per poi far perdere le loro tracce. La polizia scientifica, arrivata nel negozio, ha trovato tracce di sangue. Il titolare del negozio non è ancora riuscito a quantificare gli ammanchi. Via San Vitale, nel corso del mese di aprile è stata particolarmente presa di mira, così come l’intera zona universitaria, da alcuni malviventi, poi fermati dalla polizia, che avevano realizzato una serie di spaccate ai danni di negozi e locali.

Le reazioni dell'opposizione

“Ennesima spaccata ai danni di un’attività commerciale in centro a Bologna, questa volta a danno di una profumeria. Chiediamo al Sindaco di dare segni di vita e assumersi le sue responsabilità politiche", dice Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna. "Da mesi i commercianti dell’area chiedono misure per aumentare la sicurezza e l’amministrazione ha fatto poco o nulla - aggiunge - . Proponiamo l’utilizzo di sistemi Tower protection temporanei presso i cantieri. Inoltre, va aumentato il pattugliamento appiedato dalla polizia locale. La sinistra dia risposte agli esercenti dell’area”.