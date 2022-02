Maturità, studenti in protesta in piazza Maggiore: "Bianchi non ci sei tu tra i banchi" | VIDEO

Studenti e studentesse in piazza anche a Bologna per l'abolizione della seconda prova della Maturità. Una ventina di istituti in tutto con un'assemblea sul crescentone a cui hanno partecipato circa 300 ragazze e ragazzi. Tanti interventi, microfono aperto e riflessioni: dalla sicurezza degli edifici scolastici all'alternanza scuola-lavoro, tornata al centro del dibattito dopo la morte di Lorenzo Parelli, 18 anni, avvenuta a Udine durante le ore di tirocinio gratuito.

"L'iniziativa è nata al di fuori delle organizzazioni – spiega Rodolfo Rivola, studente del liceo artistico – sentivamo ci fosse il bisogno di far sentire la voce di chi di solito non scende in piazza e gestisce le sue cose all’interno dell’istituto. Negli anni scorsi abbiamo avuto l’opportunità di vedere un diverso esame di maturità, che ha sicuramente dato una nuova prospettiva a quello che può essere la fine del percorso delle superiori, demonizzare tutto questo con la scusa del tornare alla normalità è anacronistico e scorretto".

Il dito è puntato in particolare verso il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi: "Vogliamo spingerlo a ripensare alle sue decisioni e non soltanto utilizzare quelle cure palliative che sono le ultime normative". Tra le scuole presenti: Aldini, Arcangeli, Archimede, Belluzzi, Copernico, Fermi, Galvani, Majorana, Mattei, Minghetti, Righi, Sabin e Tanari.