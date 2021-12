Super Green pass al via, com'è andato il primo giorno tra bus e ristoranti | VIDEO

Da oggi 6 dicembre è in vigore la certificazione verde rafforzata per bar e ristoranti e quella base per il trasporto pubblico

Da oggi, 6 dicembre, è in vigore il Super Green pass. O meglio, il certificato "base" (valido anche con tampone e necessario per il trasporto pubblico) e quello "rafforzato” (valido solo per vaccinati o guariti).

A Bologna controlli intensificati con un impegno, in strada, di tutte le forze dell’ordine e verifiche a campione sui mezzi pubblici. Tper, come deciso nei tavoli in Prefettura, da stamattina è al fianco delle forze dell’ordine per le verifiche del green pass.