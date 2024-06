Indagini Suviana, in arrivo nuovi tecnici: chi sono e quale sarà il loro compito

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A quasi due mesi dalla tragica esplosione alla centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana, la macchina delle indagini prosegue. Si cerca di rimettere al proprio posto tutti i tasselli e ricostruire nel dettaglio l'incidente che è costato la vita a sette persone. Comprendere la dinamica dei fatti, aiuterà anche a capire se vi siano state responsabilità e a chi sono da attribuirsi.

Cosa faranno

Proprio per far luce sui fatti la Procura di Bologna ha nominato altri due esperti. Avranno il compito - riferisce l'Agenzia Dire - di svolgere un accertamento tecnico non ripetibile sui dispositivi elettronici ed informatici sequestrati dopo il disastro. Al centro del lavoro dei tecnici, che si aggiungono ai consulenti già incaricati a inizio maggio, ci saranno presumibilmente i sistemi Scada (le cosiddette 'scatole nere').

Chi sono i nuovi consulenti

I consulenti neo nominati dai pm Flavio Lazzarini e Michela Guidi, titolari del fascicolo contro ignoti per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, sono Flavio Franceschini e Alberto Sacchetti, entrambi dipendenti Terna, che saranno assistiti da ufficiali di Pg della Polizia postale. L'incarico sarà conferito ufficialmente giovedì pomeriggio in Procura, e i legali delle persone offese potranno nominare a loro volta dei consulenti.

Gli altri consulenti in campo e i nodi che dovranno sciogliere

Ripercorrere l'attività della centrale idroelettrica di Bargi, spiegando il funzionamento dei gruppi di generazione 1 e 2; spiegare quali lavori di ammodernamento sono stati svolti negli scorsi anni e se l'impianto era dotato di tutti gli apparati di sicurezza e protezione in caso di anomalie o guasti; analizzare le attività di 'commissioning', vale a dire le prove e i test per studiare il comportamento dell'impianto fino al carico massimo consentito. E, infine, analizzare i due sistemi Scada (le cosiddette 'scatole nere'), valutando se si tratti o meno di un accertamento irripetibile. Queste, in sintesi, le domande che l'ex procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato (che da poco ha assunto un nuovo incarico fuori città) e i sostituti Flavio Lazzarini e Michela Guidi aveva posto ai quattro consulenti nominati il mese scorso. Del team fanno parte Carlo Alberto Nucci, Vincenzo Parenti Castelli, Enio Paris e Domenico Pianese.

A che punto sono i lavori alla centrale

Dopo circa un mese e mezzo di lavori, la scorsa settimana i sommozzatori al lavoro presso la centrale disastrata sono finalmente riusciti a chiudere la paratia che era rimasta aperta all'altezza del gruppo 2, quello in cui è avvenuto il disastro. Era da questo punto che l'acqua continuava a penetrare all'interno della struttura impedendo lo svuotamento dei locali allagati.

Lo step successivo sarebbe quello di ripulire da oli e detriti, per proseguire con i sopralluoghi per risalire alla causa del terribile incidente. Varie al momento le ipotesi avanzate nelle scorse settimane.