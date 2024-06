A Suviana parte l'iter per lo svuotamento della centrale

Via libera allo svuotamento della centrale di Bargi, sull'Appennino bolognese, dopo l'incidente alla centrale elettrica di Suviana dell'aprile scorso. Dopo la chiusura della paratia della centrale, infatti, parte ora l'iter per autorizzare lo svuotamento dei liquidi ancora presenti nella struttura. Accantonata l'ipotesi di utilizzare delle autocisterne, troppo lunga e macchinosa, si procederà ad installere un impianto di depurazione provvisorio.

A far partire le operazioni è stata un’ordinanza, firmata dal presidente Stefano Bonaccini, che stabilisce l'iter con cui autorizzerà Enel Green Power a liberare dall’acqua l’edificio. Le operazioni per il completo svuotamento richiederanno circa 6-8 settimane dalla messa in esercizio dell'impianto, una volta concluso l'iter autorizzativo. Le acque contenute nella centrale dovranno rispettare 137 parametri restrittivi, alcuni dei quali più restrittivi rispetto al criterio di potabilità.

L’impianto provvisorio per liberare la centrale dall’acqua

L’impianto provvisorio dovrà prelevare circa 50.000 metri cubi di acqua dall’interno della centrale. Acqua che verrà purificata, trattata e analizzata prima di essere poi reimmessa nel lago di Suviana.

L’ordinanza firmata da Viale Aldo Moro stabilisce proprio le regole per l'adozione della Valutazione di impatto ambientale (Via), e del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Pau), attraverso cui si autorizzerà la realizzazione e l'esercizio, da parte di Enel Green Power dell'impianto necessario a trattare i rifiuti liquidi. Obiettivo, accelerare il prima possibile, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.

Regole, modalità e tempi

“Abbiamo lavorato per comprimere al minimo possibile questo procedimento per autorizzare l'impianto ma massima attenzione alle valutazioni sulla qualità delle acque - ha spiegato la vice presidente Irene Priolo -. Le acque che reimmetteremo nel lago saranno analizzate con parametri tali da valutare se è quasi potabile”. Sarà Arpae ad effettuare le analisi delle acque assieme a Hera, che monitoreranno sia le acque all’interno della centrale sia nel lago. “Una volta completata la sua funzione, l’impianto di depurazione verrà dismesso – ha aggiunto Priolo – e il tempo stimato è di 180 giorni”.

Dopo questa prima fase, la Procura potrà accedere all’impianto e completare le indagini. La celerità dell’intervento, chiarisce Priolo, è stata voluta proprio per facilitare le indagini e per “riattivare una volta finite le indagini l’impianto”, che una volta ultimati gli accertamenti “potrà essere riattivato come e meglio di prima”.

Enel Green Power

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Carlo Pignoloni, responsabile Italia di Enel Green Power & Thermal Generation che sta già lavorando alla realizzazione dell’impianto di depurazione provvisorio. L’obiettivo è “essere pronti, dopo il permesso finale ottenuto con l’ordinanza, di essere in condizioni di operare – spiega – ed effettuare lo svuotamento del flusso d’acqua” e mettere la centrale a disposizione della magistratura.

“L’impianto di depurazione è composto da tre sezioni – prosegue Pignoloni – e prevede tre filtrazioni dell’acqua. In coda c’è una vasca che consente un’analisi e in caso di problemi consente di riportare le acque all’inizio del percorso”. L’acqua che verrà immessa nel lago, dunque, “sarà completamente sicura”.

Il futuro della centrale di Bargi

“Noi siamo focalizzati nel cercare di mettere a disposizione della magistratura la centrale per le indagini – chiarisce Pignoloni – , per il futuro dobbiamo attendere l’esito delle indagini e quando verrà restituito il sito si vedrà cos poterne fare”, fermo restando che per “Enel l’impianto di Bargi era ed è importante”. Al momento, però, le attività sono concentrate soprattutto “sul breve termine”.

“La nostra preoccupazione – spiega il sindaco di Camugnano Marco Masinara – era anche legata alla viabilità, soprattutto d‘estate”, quando la zona del lago di Suviana è molto frequentata dai turisti. Ma le ricadute economiche del disastro alla centrale, pur molto rilevanti, non sono le uniche. Il pensiero del sindaco Masinara va “al nostro concittadino che è ancora coinvolto pesantemente” nelle cure post incidente.