Torre Oliveto, simbolo di un territorio. Il Pnrr non basta, ci pensano i cittadini

I fondi del Pnrr sul piatto (150.000 euro) arrivano a coprire una parte della spesa. I restanti 100.000 euro? Si prova la strada della raccolta fondi per portare agli antichi splendori la Torre campanaria di Oliveto, nel Comune di Valsamoggia.

Ad attivarsi i cittadini che hanno dato vita a un comitato per dare la caccia alle risorse necessarie, col sostegno del Comune, della Fondazione Rocca dei Bentivoglio e anche della comunità monastica dossettiana della Piccola famiglia dell'Annunziata, a cui è affidato l'intero complesso.

La Torre, tra passato e futuro

"Da oltre 30 anni siamo ospitati a Oliveto- riferisce Giovanni Paolo Tasini, della Piccola famiglia - per noi è un segno di gratitudine. Prima è arrivato il restauro dell'oratorio, poi quello della chiesa e ora la torre. Forse c'è stato anche un influsso reciproco, la nostra presenza è vista non solo come vita di fede ma anche come vita di comunità. Un senso di vita d'insime e che a Oliveto si sente". La Torre campanaria, dunque, "non è solo un fatto fisico- continua Tasini- è un segno del rapporto della nostra comunità con le persone intorno a noi, a prescindere se condividano o meno un cammino spirituale". Per il restauro della torre anche la Curia di Bologna ha già messo a disposizione circa 30.000 euro. "Ma penso che si debba bussare ancora", si concede la battuta Tasini.

A restauro ultimato, la torre diventerà un centro culturale e turistico: ospiterà un biblioteca che custodirà i testi di don Dossetti e una velostazione per gli escursionisti della Piccola Cassia.

Iniziative a sostegno

La campagna di crowdfunding per la Torre campanaria partirà in via ufficiale il prossimo 25 gennaio con un concerto nella chiesa di San Paolo, a Oliveto. Il programma di eventi è stato presentato oggi a Bologna, nella sede di ExtraBo in piazza del Nettuno. Ogni 15 giorni si alterneranno concerti, iniziative culturali, trekking e incontri di approfondimento sulla figura di Giuseppe Dossetti. Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, annuncia anche un ulteriore concerto a giugno nell'ambito della rassegna 'Corti, chiese e cortili'.

Cenni storici e ultimi interventi alla torre

Oliveto, piccolo borgo medievale, crocevia di antichi percorsi, è immerso in un paesaggio caratteristico che vede anche il ritorno degli ulivi e dei campi di lavanda. Dalla piazza si possono ammirare i calanchi di Montemaggiore, le vette del Monte Giovo e del Monte Cimone. La vita del borgo si dispiega dalla piazza all’ombra della torre, simbolo di un luogo attraversato da molte trasformazioni nel corso dei secoli.

La chiesa di Oliveto e la sua torre sono state affidate ad un nucleo della Piccola Famiglia dell’Annunziata, comunità monastica dedita alla preghiera, al lavoro e allo studio, nata dall’esperienza spirituale e civile di don Giuseppe Dossetti, che trascorse gli ultimi anni della sua vita presso la chiesa di S. Paolo a Oliveto. Il borgo è così diventato anche luogo privilegiato di preghiera, meditazione, riflessione e di incontro tra diversi mondi e culture.

Attività di riqualificazione e restauro condotte in passato hanno consentito il recupero architettonico di edifici storicamente significativi e del patrimonio artistico del territorio olivetano: la ristrutturazione dell’Oratorio di Santa Maria delle Grazie e della Chiesa di S. Paolo e il restauro dell’organo antico della chiesa come pure dei due paliotti degli altari laterali. Nell’oratorio sono inoltre custodite alcune preziose tele recentemente restaurate e un bellissimo crocifisso ligneo.

