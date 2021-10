No Green Pass, corteo paralizza il traffico sui viali di Bologna | VIDEO

Dal centro, passando per i viali, fino a puntare la sede della regione Emilia Romagna. Nell'avanzare il corteo si è gonfiato, stimate oltre 7mila presenze. Diverse le arterie cittadine chiuse per permettere il transito dei manifestanti. Mattinata di disagi per la circolazione veicolare nel capoluogo felsine

Dal centro, passando per i viali, fino a puntare la sede della regione Emilia Romagna. Nell'avanzare il corteo di protesta vs l'obbligo del Green pass scattato oggi anche sui luoghi di lavoro, si è gonfiato, stimate oltre 7mila presenze. Diverse le arterie cittadine chiuse per permettere il transito dei manifestanti. Mattinata di disagi per la circolazione veicolare nel capoluogo felsineo, dove a mettere a dura prova il traffico si è aggiunto anche lo schianto di un camion contro un cavalcavia, che ha comportato la chiusura di un tratto di Tangenziale.

Potrebbe interessarti anche: