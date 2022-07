In Bolognina 4 mesi di concerti, eventi e sport: inaugura piazza Lucio Dalla | VIDEO

Musica, sport (tra cui boxe e una pista da skateboard) ed eventi da luglio ad ottobre. È il programma della rassegna DiMondi, la prima sotto lo spazio coperto della tettoia Nervi ovvero piazza Lucio Dalla.

Un progetto pilota che si inserisce nel cartellone di “Bologna Estate 2022”, ed è reso possibile grazie ai fondi del progetto speciale del Ministero della Cultura per le Città metropolitane, mirato a sostenere progetti di arti performative in aree periferiche con ricadute in termini di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, con particolare riferimento ai giovani.

A gestire le iniziative, l'Estragon, che ha presentato una proposta in rete con molte realtà del territorio.

"Ci hanno chiesto – ha detto il sindaco Matteo Lepore – perché non abbiamo fatto piazza Lucio Dalla in centro. Noi pensiamo che i nomi importanti vadano utilizzati per far conoscere Bologna il più possibile. E questa piazza cambierà il destino della Bolognina, luogo finora conosciuto come cantiere e teatro di conflitti irrisolti che oggi cambia pelle. Questa è la nuova piazza della città, al centro di quella che sarà la nuova 'Via della Conoscenza' e vogliamo che chi la utilizzerà ci faccia delle proposte, confrontandosi con il quartiere".

Le attività in piazza Lucio Dalla

Una piazza che ospiterà come una scacchiera molte attività differenti a seconda delle ore del giorno e delle fasce di pubblico, offrendo opportunità di fruizione libera dal mattino fino a tarda sera. Uno spazio in cui far ruotare le attività intorno ai punti fermi di una zona spettacoli, una pista da skateboard e una zona ristoro; un luogo per giocare con lo spazio e disegnare la piazza di domani.

La parte musicale inizia il 9 luglio dall’Italia: a inaugurare è Eugenio Bennato, e si prosegue il 13 con un evento speciale del Festival Entroterre, un ‘concerto a pedali’ ecologico dei Têtes de Bois alimentato dal pubblico, per poi ospitare artisti provenienti da tutto il mondo - Cuba, Argentina, Spagna, India, Marocco e tanti altri Paesi - con i loro esponenti più importanti.

Accanto alla musica, la nuova piazza della città vede alternarsi tante altre attività: innanzitutto lo sport, una costante delle attività diurne, che vedrà Bologna Skateschool, Bolognina Boxe, Dojo Equipe e Polisportiva Orizon (pattinaggio artistico) offrire opportunità di avvicinarsi alle varie discipline e organizzare eventi speciali – il primo già domenica 10 luglio, con una manifestazione agonistica di pugilato a cura di Bolognina Boxe alle 19. La proposta per l’infanzia è curata da Senza Il Banco APS con attività di animazione per bambini e famiglie realizzate nel tardo pomeriggio, caratterizzate da laboratori e interventi di animazione; oltre alla scacchiera gigante su cui l’associazione scacchistica Valli del Reno organizza tornei con professionisti e serate all’insegna del divertimento. Molti anche gli appuntamenti dedicati alle arti performative con Tomax Teatro, che organizza laboratori aperti al pubblico a cadenza settimanale, e Nove Punti APS (perAspera Festival); inoltre la mostra “Disegnare Dialoghi” di Guido Calamosca a cura di Serendippo, che racconta la trasformazione dell’area e chi la vive, e le presentazioni di libri di autori del territorio curate da ARCI Caserme Rosse e, a partire dal mese di settembre, tante altre iniziative, tra cui APS Kolosseo sul collezionismo del fumetto e del disco e Armadio Circolare sull’abbigliamento vintage".

Accanto alla proposta culturale, spazio al food con i partner che si alterneranno sull’area offrendo ogni giorno una proposta gastronomica, tra cui anche quella di Cucine Popolari, declinata anche a tema con le iniziative, dal mattino fino alla tarda serata nell’area allestita a cura di Eta Beta.

Il palinsesto nato dalla co-progettazione con il Comune prevede anche molti altri appuntamenti. Tra questi, a luglio gli eventi di lancio dei bandi Incredibol! e Bologna Game Farm e l’avvio della rassegna “Verso il Polo della Memoria”, spettacoli, letture, presentazioni di libri, dibattiti sull’attualità, promossa dal Comune di Bologna - Dipartimento Cultura, in collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione Urbana, una programmazione culturale che accompagnerà negli anni l’attesa del Polo della Memoria democratica.

Inoltre presentazioni di libri a tema sportivo e teatro dialettale; a settembre spazio anche a Hip Hop Generation, kermesse di danza hip hop, alla settimana della mobilità sostenibile e alla notte dei Ricercatori.

Il programma

La giornata di apertura prende il via alle 10 con l’intitolazione della piazza; a seguire tante attività gratuite curate dai partner di progetto. La giornata si conclude con il concerto di Eugenio Bennato alle ore 21.

Calendario live:

09/07 Eugenio Bennato (IT)

13/07 Têtes De Bois (IT)

15/07 Leydis Mendez (Cuba)

16/07 Tamburellisti di Torrepaduli (IT)

22/07 Chocolate Remix (Argentina)

29/07 Grupo Compay Segundo (Cuba)

30/07 Maruja Limón (Spagna)

31/07 Bombino (Niger)

06/08 Mack (IT)

07/08 Tamikrest (Mali)

17/08 Lehmanns Brothers (Francia)

26/08 Dhoad Gypsies Of Rajasthan (India)

27/08 Kakawa (IT)

30/08 Orkestra Mendoza (USA)

01/09 Sergent Garcia (Spagna)

13/09 Modena City Ramblers (IT)

16/09 Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar (IT)

21/09 Bab L’Bluz (Marocco)

23/09 Fanfara Station (IT)

24/09 Afrodelic (Mali)

01/10 Ginevra di Marco (IT)