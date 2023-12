Tommaso, l'ennesimo lenzuolo bianco in un cantiere riaccende il dibattito sulla sicurezza

Tommaso Crispino, 50 anni, coinvolto in un fatale sinistro mentre era impegnato su un cantiere a Pian del Voglio, è l'ultima vittima di un incidente sul lavoro nel bolognese. L'ennesima morte bianca che - dopo il clamore della morte dell'operaio 52enne sulla pista dell'aeroporto del Marconi - torna ad attizzare il fuoco riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza e dei controlli.

Sul caso interviene il Partito Democratico di Bologna, che in una nota sottolinea come "l'accertamento delle responsabilità è doveroso e chiarirà la situazione ma questo non basterà". "Ancora oggi - si legge ancora nel comunicato firmato dai dem - in media, ogni giorno tre persone perdono la vita lavorando. È una tragedia che colpisce un’intera comunità e che continua a perpetrarsi davanti ai nostri occhi, sintomo doloroso che tutti gli sforzi compiuti finora non bastano".

Quale la ricetta adatta a fermare tragedie come quella consumatasi nel weekend a Pian del Voglio? "Il nostro compito - secondo i democratici - è invertire questa pericolosa tendenza, promuovendo ed investendo non solo sulla sicurezza nei contesti lavorativi, che dovrebbe essere diritto fondamentale per tutti e tutte, ma anche implementando la formazione, aumentando il personale dedicato alla sorveglianza e al controllo e adottando tecnologie che accrescono la sicurezza delle attrezzature".

Fanno eco le parole di Stefano Tesi (Filca-Cisl Toscana):“Basta morti sul lavoro. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta si è consumato in un cantiere edile a Pian del Voglio. Era un uomo di 50 anni, che per ‘portare a casa il sostentamento per la sua famiglia era salito dal sud e con questa tragedia la sua famiglia lo ha perso per sempre. A loro va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. Ma non basta dirlo e ricordarlo ogni volta che accade qualcosa di grave".

Anche Tesi punta l'attenzione sul tema sicurezza e prevenzione: "Bisogna rafforzare la prevenzione e la formazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro - continuna - Gli enti bilaterali fiorentini hanno da diversi anni istituito il servizio RLST per le visite in cantiere. Dobbiamo fare tutti, lavoratori e imprese, un ulteriore passo in avanti. Iniziamo a parlare di sicurezza sin dalle scuole. ‘Lavorare in sicurezza’ non sia soltanto uno slogan ma diventi un’azione concreta di ognuno di noi per migliorare il nostro ‘lavorare’. Si lavora per vivere e la sera al termine della giornata di lavoro tutti dobbiamo tornare a casa nello stesso modo in cui siamo partiti per andare a lavorare.”