Tonino Lamborghini e la presunta figlia, nuovi testimoni: "Sapeva di essere il padre di Flavia Borzone"

Dopo la controversa prova del Dna, effettuata mesi fa, adesso spuntano nuove testimonianze nell’affaire della presunta figlia segreta di Tonino Lamborghini. L'imprenditore, erede di Ferruccio e numero uno dell’omonima casa automobilistica, avrebbe avuto "la conoscenza precisa e consapevole, oltre che espressa, di essere il padre" di Flavia Borzone, la 36enne che sostiene di essere nata dalla relazione del capitano d’industria con Rosalba Colosimo. Sia la 36enne sia la madre sono finite a processo davanti al Tribunale di Bologna per diffamazione. E proprio nell’ambito di questo procedimento i loro legali hanno presentato nuove prove.

Lamborghini si sarebbe offerto di aiutare la 36enne

Lamborghini, che nel procedimento è parte offesa, nega infatti di essere il padre della 36enne, ma nell'udienza che si è tenuta questa mattina davanti al giudice Anna Fiocchi i difensori di Borzone e Colosimo hanno prodotto i verbali di una serie di testimonianze raccolte in fase di indagini difensive, affermando che da due di queste testimonianze - tra cui quella della zia materna della 36enne - emergerebbe che l'imprenditore avrebbe sempre saputo che Flavia Borzone era sua figlia.

Pur rifiutandosi di riconoscerla, Lamborghini si sarebbe offerto di sostenerla economicamente. L'avvocato Sergio Culiersi, che difende le due imputate con i legali Gian Maria Romanello e Carlo Zauli, ha chiesto al giudice di poter leggere in aula alcuni passaggi delle testimonianze, definendoli "determinanti per sottolineare la conoscenza precisa e consapevole, oltre che espressa, da parte di Tonino Lamborghini di essere il padre dell'allora minore Flavia Borzone". La giudice, però, non ha acconsentito, sottolineando che "gli atti sono già stati acquisiti con il consenso delle parti" e che, di conseguenza, una loro lettura in aula sarebbe stata inutile.

La prova del Dna

Le nuove dichiarazioni, quindi, sono state acquisite, così come relazione biologico-molecolare sul test del Dna redatta dal professor Matteo Fabbri dell’Università di Ferrara e di quella dell’investigatore privato Samuel Suelotto.

L’avvocato Romanello, che rappresenta Borzone anche nel processo civile, ha prodotto poi in quest'ultimo procedimento “la dichiarazione giudiziale di paternità, già notificata alla controparte al fine del riconoscimento della paternità di Flavia”. Tornando al test del Dna, questo avrebbe trovato una corrispondenza genetica e, di conseguenza, confermerebbe la “sorellanza unilaterale”.

Una prova che Lamborghini ha fin da subito contestato, affermando l’illegalità del prelievo. La prossima udienza è stata fissata per il 17 giugno ed è prevista la chiusura dell’istruttoria e la discussione. Resta da capire se la sentenza sarà pronunciata già lo stesso giorno, o se invece verrà fissata una data successiva.