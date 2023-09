Tram Linea verde: tracciato confermato, si parte. Orioli "Non spaventino gli espropri"

La linea verde del tram a Bologna si farà e il percorso è stato reso definitivo: un tracciato lungo circa 7 chilometri che va dal capolinea sud in via dei Mille a quello nord posto in corrispondenza del piazzale della stazione SFM di Corticella. Oltre ai due capolinea si contano 15 fermate (di cui 3 in comune con la linea rossa) distanti l'una dall'altra circa 400 metri: "Il 2024 sarà l'anno della linea verde così come questo è l'anno della verde. Risulta evidente che siamo determinati nel voler dotare la città non di una sola linea, ma di una rete di linee rientrando nelle tempistiche per poter usufruire delle opportunità del pnnr": queste le parole dell'assessora alla nuova mobilità Valentina Orioli. Nel dettaglio: nord di via Shakespeare è prevista la realizzazione di un nodo di interscambio con le linee bus extraurbane, un parcheggio per le auto private e un’area di ricovero tram. Da via dei Mille, ove è posto il capolinea sud la linea prosegue svoltando su via dell’Indipendenza. Prosegue su una tratta comune con la Linea Rossa (lunghezza 1,2 km circa) lungo via Matteotti. Aggiornamenti anche sul futuro di Piazza dell'Unità: "Non si farà più un parcheggio interrato, ma tutta la zona verrà rigenerata: non sarà, come ho sentito dire, uno spartitraffico del tram ma oggetto di valorizzazione completa".

Nodo espropri

Importante anche fare alcune precisazioni sugli espropri, visto che il tema preoccupa molti i cittadini coinvolti: "Le procedure espropriative sono già partite e i cittadini hanno 60 giorni di tempo per rivolgerci le loro domande. Voglio ricordare che spesso gli espropri riguardano semplici servitù per il posizionamento di ganci e sistemi tecnologici sui palazzi volti a favorire il buon funzionamento del tra" ha spiegato Orioli.

E' stato compito della presidente del quartiere Navile Federica Mazzone fare il punto sull'area interessata, che da via Matteotti raggiunge Corticella: "Il tram migliorerà la mobilità, ma noi vogliamo che sia un'opportunità per rigenerare pezzi di territorio che vengono percorsi. Verrà coinvolto il cuore della Bolognina, che sappiamo quanto sta a cuore alla città: assicuro che abbiamo ben presente i temi di sicurezza urbana e integrata. Sostenere, supportare e rilanciare: è questo che vogliamo. Il tram pensiamo tutti sia un opera che debba essere fatta. Darà uno slancio e farà bene anche al commercio. L'ottica è coerente a quello che con questo mandato stiamo facendo in tutta la città e sappiamo bene quanto i cambiamenti possano spaventare".

Tutti i dettagli sul tracciato della Linea Verde

All’altezza di via Ferrarese la linea in direzione nord prosegue su via Ferrarese e via Mazza fino a via di Corticella; in direzione sud da via di Corticella la linea prosegue sul lato est di piazza dell’Unità e poi su via Matteotti. Il progetto prevede inoltre un sottopasso stradale da via Ferrarese – via Mazza fino a via Bolognese. Tra via di Saliceto e via Ferrarese l’attuale parcheggio a raso verrà trasformato in un parcheggio in struttura fuori terra (a tre piani), con un aumento di capienza di circa 100 posti auto Il tracciato della linea segue poi via di Corticella sottoattraversando la linea ferroviaria di cintura. In via Bassanelli sarà realizzato un nuovo parcheggio alberato con una capienza di circa 210 posti auto.

