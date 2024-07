Incidente con il trattore a Bovolino, feriti marito e moglie di 37 anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un trattore con a bordo marito e moglie, entrambi 37enni, si è ribaltato nel comune di Castel di Casio, a Bovolino. La coppia, nel pomeriggio del 9 luglio, stava facendo lavori agricoli quando il mezzo si è ribaltato e sono stati sbalzati fuori dal veicolo riportando diversi traumi.

Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna della del Corno alle Scale, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti.

La donna è stata portata con l’elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità, mentre gli operatori del Soccorso Alpino hanno recuperato l'uomo e lo hanno portato in barella fino all'ambulanza, che ha portato il paziente in codice di media gravità all'ospedale di Porretta Terme.