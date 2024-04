Truffe telefoniche e on line, denunciate 6 persone nel bolognese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stretta sulle truffe telefoniche e on line. Negli ultimi giorni i carabinieri del comando provinciale di Bologna hanno denunciato sei persone. Ecco alcuni degli espedienti utilizzati dai presunti responsabili.

La polizza assicurativa

Una polizza assicurativa da attivare. È questa la scusa utilizzata da un uomo e una donna di 46 e 31 anni, entrambi italiani, che hanno tentato di truffare una 34enne italiana. La donna aveva chiamato un numero trovato su internet per completare la procedura. Poco dopo, convinta di aver ricevuto un sms dal vero assicuratore, la donna ha inquadrato il QR code contenuto all’interno del messaggio Whatsapp ed ha effettuato il pagamento richiesto di 452,36 euro. Solo dopo essere stata sollecitata nuovamente al pagamento, dal sedicente assicuratore, la donna si è resa conto di essere stata truffata. A denunciare i due presunti responsabili sono stati i carabinieri di Vergato.

Richiesta di denaro dalla figlia

Una richiesta di denaro dalla figlia. È così che un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 28 anni, entrambi italiani avrebbero raggirato un 77enne italiano. L’uomo, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Vergato, ha raccontato di essere stato contattato dall’ex moglie, la quale a sua volta aveva ricevuto un sms da parte di un numero sconosciuto. Nel messaggio una persona che diceva di essere la figlia scriveva di aver perso il cellulare e di aver bisogno di denaro. Il 77enne, dopo aver inquadrato il QR code contenuto all’interno dell’sms ricevuto dalla sedicente figlia, ha effettuato, come da indicazioni ricevute, due differenti versamenti dell’importo complessivo di 1896 euro. Solo dopo essere riuscito a parlare con la “vera” figlia, l’uomo si è reso conto di essere stato truffato.

Vendita di auto online

Auto vendute a prezzi convenienti sul Marketplace di Facebook. È così che una 52enne italiana truffava le sue vittime. A cadere nella rete, questa volta, un 30enne straniero che voleva comprare un’auto usata. La donna ha fatto finta prima di avere a disposizione una Fiat 500 e in un secondo momento quella di una Nissan Qashqai, per un importo complessivo pari a 5200 euro. Non avendo ricevuto più nessuna risposta dalla sedicente venditrice, il 30enne si è reso conto di essere stato truffato e si è rivolto ai carabinieri di Castel San Pietro Terme per denunciare l’accaduto.

Prelievo non voluto sul conto

Ancora più ingegnoso il quarto tentativo di truffa, che ha coinvolto una 59enne. La donna, dopo aver ricevuto un messaggio che la informava di un prelievo non effettuato da lei pari a 198,47 euro avvenuto sul suo conto corrente, la invitava a cliccare su un link per poi essere ricontattata. Il finto operatore, facendo credere alla donna che si poteva bloccare il prelievo avvenuto a sua insaputa, l’ha invitata ad effettuate immediatamente due bonifici dell’importo complessivo pari a 1500 euro. Denaro che le sarebbe stato restituito al termine delle operazioni. Recatasi in banca per ricevere spiegazioni, la donna si è accorta di essere stata raggirata e truffata e ha sporto denuncia ai carabinieri di Castel San Pietro Terme. I militari hanno scoperto la vera identità dei vari intestatari collegati ai numeri di cellulare dal quale sono partiti gli sms phishing e quella relativa agli intestatari degli iban sui quali sono stati effettuati i vari bonifici da parte delle vittime. Per questo tentativo di truffa è stato denunciato un 24enne già noto alle forze dell’ordine.

Tutti i consigli dei carabinieri per evitare le truffe si trovano al link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe.