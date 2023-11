Blocchi al traffico di 'Ultima Generazione', protesta in Tribunale: "Arresti sproporzionati" | VIDEO

Bisognerà attendere il 30 novembre per il verdetto del tribunale sui tre manifestanti di Ultima Generazione arrestati ieri per aver bloccato il traffico come segno di protesta e sensibilizzazione per gli effetti del cambiamento climatico. I giovani, 2 capi scout e una ricercatrice, hanno immobilizzato, assieme ad altri 8 attivisti, la tangenziale di Bologna per chiedere al governo di creare un 'Fondo di Riparazione' per le vittime delle catastrofi causate dalla crisi climatica. Stamane, in occasione dell'udienza, davanti all'entrata del tribunale in via D'Azeglio si sono radunati una cinquantina di volontari e sostenitori in solidarietà ai tre attivisti.