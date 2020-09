Alma Mater: nuovo inizio, nuova era. Così ora si torna a fare lezione in presenza | VIDEO

Mascherine, posti alternati, uscite di sicurezza e prenotazioni. All'Alma Mater si riparte così. Oggi 21 settembre sono ripartite le lezioni universitarie che per tutto il primo semetre si svolgeranno in modalità mista, in presenza e a distanza, nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di sicurezza.

"Tornare è emozionante", ci dicono alcuni studenti dell'Alma Mater mentre piano piano via Zamboni si risveglia e, ora dopo ora, sempre più studenti tornano ad affollare le facoltà dell'Università di Bologna. Pochi, ancora, i frequentanti, ma tutti entusiasti di tornare ad una normalità. Tra loro, anche le matricole che stamattina hanno frequentato le prime lezioni di sempre. "Vedremo come andrà – raccontano – sicuramente un inizio particolare ma sempre meglio che stare a casa davanti ad uno schermo".