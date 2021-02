Vaccino, Uber offre corse gratuite per accompagnare i più fragili

Mille corse in macchina gratuite per aiutare le persone più fragili a raggiungere in sicurezza il centro vaccinale dove hanno prenotato l'appuntamento. Sono quelle messe a disposizione a Bologna da Cosepuri e Uber che dallo scorso ottobre hanno lanciato in città il servizio Uber Black.

Ogni utente registrato all'app avrà a disposizione due corse, fino ad un massimo di 25 euro per ogni corsa, per raggiungere uno dei tre centri vaccinali attivi (l'ospedale Sant'Orsola, il Bellaria e l'istituto ortopedico Rizzoli) e già geolocalizzati sull'app per l'occasione.

Gli utenti dell'app possono scegliere di prenotare la corsa per se stessi oppure richiederla per un proprio parente o conoscente che è stato chiamato a vaccinarsi, anche considerando che magari molti anziani non usano lo smartphone. Per fare richiesta dei viaggi gratuiti basta cliccare sul menù in alto a sinistra nell'app e selezionare 'Wallet' e inserire il codice promozione 'Andiamobologna'.

Una volta scelti i punti di partenza e arrivo, la promozione è già attiva. "Con questa importante iniziativa ribadiamo il nostro supporto alla popolazione del nostro paese, con un contributo concreto che aiuterà le tante persone, a partire dai più anziani attualmente coinvolti dal piano vaccinale nazionale, a raggiungere in tutta sicurezza uno dei centri predisposti in quattro delle principali città italiane", dice Lorenzo Pireddu, country manager di Uber Italia.

"Questa nuova iniziativa di indiscussa valenza solidaristica si rivolge alla cittadinanza bolognese offrendo un servizio di trasporto che, in particolare, va ad agevolare l'utenza con un grado ridotto di autonomia, consentendole di raggiungere gratuitamente e in sicurezza le strutture preposte per la somministrazione dei vaccini viaggiando a bordo delle nostre vetture", aggiunge Gino Onofri, presidente di Cosepuri. (Dire)