Bloccarono la tangenziale, per il giudice c'erano “scopi etici e nobili da parte di Ultima generazione”

Hanno bloccato per circa un'ora la tangenziale di Bologna il 2 novembre scorso, scatenando l'ira degli automobilisti. Per evitare di essere portati via, si sono addirittura cosparsi le mani di cemento a presa rapida, in modo da rimanere incollati sull'asfalto. Una protesta per chiedere al Governo di stanziare un Fondo di Riparazione permanente per gli eventi estremi. Episodi gravi, che sono costati a giovani attivisti di Ultima Generazione Ettore Lombardi, Aurora Bagni e Silvia Mazzini una condanna a sei mesi, con pena sospesa, per violenza privata e interruzione di pubblico servizio.

Per la giudice del Tribunale di Bologna, Simona Siena, però i tre giovani hanno agito "non certo per soddisfare un interesse personale ed egoistico, ma per uno scopo superiore, nobile e altruistico, ovvero la tutela dell'ambiente, messo a concreto e sempre più allarmante rischio di irreversibile compromissione per via del cambiamento climatico in atto".

L’obiettivo era sensibilizzare l’opinione pubblica

Nelle 16 pagine della motivazione della sentenza, la giudice Siena, ha spiegato perché ha deciso di concedere agli attivisti l'attenuante dei motivi di particolare valore sociale.

"Le condotte criminose, infatti - continua la giudice, citando alcune sentenze della Corte Costituzionale e della Cedu - sono rappresentate da una forma di protesta, pur penalmente illecita" che era "volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e i soggetti istituzionali sulle conseguenze dell'inerzia di fronte al cambiamento climatico e sull'ingiusta minaccia alle libertà future che pesa sulle prossime generazioni". "È indubbio – si legge ancora - che l'ambiente, valore costituzionale primario e precondizione per l'esercizio di diritti, anche fondamentali, della persona e della collettività, sia motivo di elevatissimo valore sociale".

La tematica ambientale, si ricorda, ha infatti assunto grande rilevanza nel dibattito politico, economico e giuridico ed è oggetto costante di allarmi da parte della comunità scientifica per il surriscaldamento globale. E "il crescente processo di sensibilizzazione e regolamentazione della materia è accompagnato da accorati appelli da parte delle più alte e autorevoli personalità, istituzionali, anche sovranazionali, e religiose".

Comportamenti non eccessivamente gravi o violenti

Le condotte, inoltre, per la giudice "non hanno assunto connotati di gravità o di violenza eccessivi rispetto al fine dichiaratamente perseguito" e l'attenuante, ricorda, riguarda non la condotta, ma i motivi della stessa. Per quanto riguarda i reati, la violenza privata sussiste nell'aver costretto a sostare sulla tangenziale numerosi automobilisti e motociclisti, con ingiustificata compressione dei diritti. L'interruzione di pubblico servizio per aver inciso "concretamente e significativamente" non solo sulla circolazione stradale di migliaia di automobilisti ma su servizi di rilievo pubblicistico: forze di polizia, taxi, furgone adibito al trasporto farmaci, pullman e mezzi di soccorso.