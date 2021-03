Vaccini, Bonaccini: "I medici specializzandi alle attività di somministrazione"

“I medici specializzandi parteciperanno alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione”. Così il Stefano Bonaccini, nella veste di presidente della Conferenza delle Regioni, che ha diffuso la nota. Ieri, 8 marzo è stato firmato un protocollo con i Ministri della salute, Roberto Speranza, e dell'università, Maria Cristina Messa, e i rappresentati dei medici in formazione specialistica.

“La partecipazione - spiega il presidente - avverrà volontariamente e non inciderà, sull’orario della formazione specialistica. Saranno le Regioni a reclutare i medici specializzandi anche attraverso le aziende e gli enti del SSN. Tutto avverrà con incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata, di durata non superiore a 6 mesi, ma prorogabili in ragione dell’emergenza.Siamo di fronte - sottolinea - ad un esempio importante di collaborazione istituzionale fra i diversi livelli di Governo. Il costo del trattamento economico dei medici specializzandi sarà a carico delle aziende sanitarie, ma il Governo si è impegnato ad un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale, con uno o più provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specializzandi. Il protocollo firmato oggi - conclude Bonaccini - è uno sprone in più ad andare avanti celermente, la fase che stiamo attraversando impone infatti il massimo impegno possibile, superando ogni stallo burocratico e senza perdere tempo”.

“E’ una buona notizia per tutti coloro che sono impegnati nell’accelerazione della campagna vaccinale in corso che da oggi ha un prezioso strumento in più” conlude il presidente.

Il protocollo quantifica un compenso orario di 40 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha formalizzato l’incarico ai medici. Al contempo il Governo si impegna a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Ok vaccino Astrazeneca anche gli over 65

Parere positivo del ministero della Salute, attraverso una Circolare firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza, sull’utilizzo del vaccino Astrazeneca anche per i soggetti che hanno superato i 65 anni di età, ma sono esclusi i soggetti "estremamente vulnerabili" per particolari patologie.

"Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19, il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni - si legge nella circolare - Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19 . In questi soggetti, si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero".

Allegati