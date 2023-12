Svelato il Vecchione di quest' anno: un "burbero" ispirato al fumetto

Lo ha immaginato così l'illustratore e fumettista Igor ed eccolo qua, il Vecchione di quest' anno: una elegante rievocazione del cartooning americano anni Trenta, un po' cappellaio matto e un po' mago Mandrake, questo "burbero" ha il potere divinatorio dei sogni. In mano un ombrello, che è stato pensato dall'autore come simbolo di una delle cose da bruciare di questo anno, l'alluvione.

"Bologna è da sempre la città del fumetto e sono partito da qui. Non sono mancate le difficoltà nel realizzare una figura così sottile come il nostro Morvo, ma grazie a bravissimi artigiani siamo arrivati al compimento del nostro Vecchione. Io di certo non lo brucerei, ma la tradizione vuole così. E allora bruciamo anche le cose negative come l'alluvione, che simbolicamente ho voluto rappresentare attraverso l'ombrello che il mio personaggio tiene fra le mani".

Il Vecchione, la cui miniatura è stata presentata questa mattina, lo si potrà ammirare giusto per "il tempo dell' attesa" , dal 30 dicembre alla mezzanotte del 31. Il Vecchione sarà altro oltre sei metri.