Firma il contratto di affitto, intesta le bollette al proprietario

Tra i cinquecento e i seicento euro di bollette da saldare. E' l'ammontare notificato a un proprietario di un immobile di Vergato, che ha presentato denunciati, in questi giorni finalizzata nei confronti di una donna di 48 anni per sostituzione di persona. La 48enne avrebbe infatti fatto attivare le utenze a nome del proprietario di casa, anziché intestarsene l'addebito.

L'uomo sarebbe venuto a conoscenza del fatto solo a cose compiute, e cioè quando il gestore, non vedendo arrivare i pagamenti periodici, si è attivato per rintracciare il proprietario in questione. Una volta realizzato quanto accaduto, al signore non è rimasto altro che fare denuncia.