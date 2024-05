Dolore e confusione nel paese di Sofia Stefani. E i genitori dell'ex vigilessa uccisa cercano risposte

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una famiglia straziata dal dolore e sospesa tra tantissime domande ancora senza risposta. E una comunità scioccata, quella di Zola Predosa, il paese di appena 15mila abitanti in provincia di Bologna dove Sofia Stefani era cresciuta e dove vivono i suoi genitori. “Mi auguro che sia stato un incidente”, è una delle poche frasi, piene di dolore e di dignità, che il padre della 33enne uccisa con un colpo di pistola dal vigile Giampiero Gualandi nella vicina Anzola è riuscito a dire al sindaco di Zola, Davide Dall’Omo: “Siamo tutti terribilmente scossi - riferisce il primo cittadino a BolognaToday –. Perdere una ragazza e una figlia così giovane è già di per sé devastante. In circostanze ancora poco chiare è ancora peggio”.

Per i funerali non c'è ancora una data

È ancora presto per parlare di funerali: gli accertamenti sono ancora in corso e il sindaco riferisce che i genitori non hanno ancora ricevuto il via libera dagli investigatori nemmeno per riabbracciare la salma della figlia all’obitorio: “Vogliamo stringerci intorno a Sofia e ai suoi parenti, aspettiamo che le acque si calmino per capire il modo migliore per farlo”, spiega Dall’Omo. Sofia era molto conosciuta in paese: fin da giovanissima si impegnava nella politica locale e nell’attivismo. Il suo sogno era indossare la divisa di agente della polizia locale e, dopo molto impegno e tanti sacrifici, era finalmente riuscita a entrare nel corpo: prima con incarichi saltuari anche fuori provincia e poi a Sala Bolognese, nella locale intercomunale in cui Gualandi era commissario capo e suo diretto superiore.

Il lutto cittadino ad Anzola

Intanto, a dieci chilometri di distanza, ad Anzola è stato il giorno del lutto cittadino proclamato dal sindaco Giampiero Veronesi subito dopo la tragedia: “Il nostro stato d’animo? Immagini un paese che si sveglia e scopre che dentro quello che dovrebbe essere il posto più sicuro è successo un fatto così grave”, ha commentato riferendosi alla ‘Casa gialla’ di Piazza Giovanni XXIII, sede degli uffici dei vigili dove la vittima e l’indagato si erano incontrati prima dello sparo all’interno di una delle stanze dell’edificio. In segno di vicinanza alla famiglia di Stefani e cordoglio, il Partito Democratico di Anzola ha deciso di sospendere tutte le iniziative in programma per sabato 18 maggio.

Lepore: "Chiarire contorni e responsabilità della vicenda"

“Ci auguriamo vengano presto chiariti i contorni di questa vicenda e le responsabilità – ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore –. Il primo pensiero va in queste ore alla famiglia, posso solo immaginare il dolore per una morte inaccettabile”. Un omicidio che “lascia davvero senza parole” Andrea De Maria, deputato dem. Sofia, che militava dentro il Partito Democratico, era “una donna di grande sensibilità e intelligenza, un’amica e una compagna”.

La sospetta matrice femminicida e le indagini ancora in corso

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, si stanno concentrando soprattutto sul rapporto che la vittima e Gualandi avevano: i due erano stati colleghi per tutto l’anno in cui Stefani aveva fatto parte della polizia locale di Anzola e Sala Bolognese. Secondo le ricostruzioni fatte, avevano una relazione sentimentale nonostante l’uomo fosse sposato e lei fidanzata. Circostanze ancora poco chiare ma che, per la Casa delle donne per non subire violenza, lasciano intravedere la matrice femminicida: “Stupisce – hanno evidenziato in una nota – che a fronte di tante speculazioni sulla possibile relazione sentimentale si sia prestata così poca attenzione alla relazione di potere tra i due. Il luogo dove Sofia Stefani è stata uccisa non è un luogo neutro – concludono - e se dovesse essere confermata l'ipotesi di femminicidio, il fatto che sia avvenuto negli uffici della Polizia locale e con una pistola d'ordinanza sarebbe un segnale preoccupante".