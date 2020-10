Contagi, mascherine all’aperto, possibili chiusure: parola ai bolognesi | VIDEO

Per cercare di contrastare la rapida risalita dei contagi, confermata dai dati anche in Emilia-Romagna, il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino a gennaio 2021 e prepara un nuovo dpcm per la prossima settimana.

Intanto è stato disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto e tra i gestori dei locali c'è il timore di altre riduzioni degli orari e limitazioni. Più controlli e senso civico è la soluzione invocata da diversi cittadini per evitare altre chiusure e scongiurare ulteriori ricadute economiche che, stavolta, potrebbero essere disastrose.

"Per sostenere tutte le spese ho ancora i miei dipendenti in cassa integrazione e io lavoro il doppio, ci dice la titolare di un bar in via degli Orefici, già segnamo un 40 % in meno rispetto allo scorso anno, anche solo anticipare la chiusura significherebbe sacrificare tanto per noi".