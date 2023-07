L’arrivo di Patrick Zaki a Bologna: “Oggi giorno di festa e incredulità” | VIDEO

Trepida attesa sotto le Due Torri per lo studente UNIBO. Ad accoglierlo c’è anche l’artista bolognese Alessandro Bergonzoni, che esprime tutta la sua felicità e smorza le polemiche sorte nei giorni scorsi

Bologna accoglie con affetto Patrick Zaki che, arrivato nel pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, ha subito desiderato continuare il suo viaggio verso Bologna . E’ qui che l’attivista egiziano ha lasciato il suo cuore e la sua vita srotolata prima di piombare nell’incubo giudiziario dal quale è uscito solo una manciata di giorni fa .

"Sono felice di essere in Italia, è il giorno più importante della mia vita", ha detto in aeroporto lo studente UNIBO. “Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni", aveva detto prima della partenza da Il Cairo.

Parole di felicità arrivano anche dall’UNIBO dove ad attendere Patrick sono in diversi . Tra loro anche l’artista bolognese Alessandro Bergonzoni, che ha espresso tutta la sua felicità e smorzato le polemiche sorte nei giorni scorsi